紐約垃圾堆放新規寬限期結束 屢犯重罰200元

紐約市垃圾擺放新規已上路，為期一個月的寬限期也已結束，5月1日起凡違規者，最低將被罰50元。(記者顏潔恩／攝影)

紐約市 的垃圾擺放新規上個月生效，為期一個月的寬限期本周也到期，即日起違規的人將會被開罰單；市清潔局(DSNY)官員，首次違規者將被罰款50元、上限可到200元。

為了避免垃圾長時間存放在公眾場所造成鼠患滋生，清潔局新規給住宅建築的居民兩種選擇：下午6時後，擺在街邊等待收集的垃圾必須用不超過55加侖且帶安全蓋的垃圾桶裝，黑色塑料袋裝的垃圾則須在晚上8時以後才能擺在路邊；將垃圾放路邊的商家也有兩種選擇：若使用有安全蓋的垃圾桶，可在商店打烊一小時前把垃圾拿出來，或在晚上8時後把垃圾放路邊，隔天開業時必須將垃圾桶從路邊移走。

新規自4月1日起便實施，為期一個月的寬限期到本周也已結束，住戶和商家若不遵守規定，就會被罰款；自4月起，當局已發出2萬張書面警告，大多在商業地區、以及人口密度較高的住宅區，儘管未公布地點，但當局表示那些一早就被開罰單的地方將成為重點關注區域，加重當地的執法。

「紐約市的垃圾收集時間，在全美主要城市中是最早的」，清潔局社區事務聯絡部門的代表坎寧安(Teresa Cunningham)日前在一項公眾視訊會議中指出，4月的寬限期已結束，5月1日開始執法，在為期一年間，屋主首犯將面臨50元罰款，第二次罰款100元，第三次則加碼至200元。

會議中一名市民Julia Swinton稱，她因垃圾飛到居家範圍內而被罰款25元，指責清潔局太貪婪，「我甚至不知道垃圾從哪來的」；她說，自從三年前買了這棟房屋後，她一直很小心處理著垃圾，現在別人家的垃圾碎片飄到她的家，憑什麼當局不查證就直接開罰單。

坎寧安回應，法律明確指明，屋主有責任清掃自家門前的區域，「如果大家真的都遵守規定，就不應該有垃圾隨地出現」；但好消息是，對罰單有不滿的人可以拍照或拍攝視頻作為證據，向清潔局上訴。

家住布碌崙 (布魯克林)班森賀華埠 居民蕭靜表示，儘管曾收到傳單，但她對新規還不是很了解，常會按照舊習慣提早把垃收打包放置在街邊；不只她，通常公寓樓裡的住戶人來人往，對樓道裡張貼的提醒傳單也容易忽略，市府應設更長的寬限期，或制訂更詳細的宣導計畫提醒公眾。

欲了解更多詳情，可至清潔局官網nyc.gov/SetoutTimes查詢，或撥打311詢問。