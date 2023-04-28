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華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

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華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

記者顏潔恩／紐約即時報導
華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)
華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

布碌崙(布魯克林)一對華裔夫婦日前個人資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債；他們日前到州眾議員鄭永佳辦公室求助，因新卡寄到的新址與受害者住址相近，加上消費紀錄就在8大道，銀行不相信受害者的信用卡被盜用，要求支付積欠卡債，令夫婦倆喊冤。

居住在漢密爾頓(Fort Hamilton)的高氏夫婦指出，去年6月16日，丈夫在手機查詢美國銀行的紀錄時，發現500元和3000元的款項被轉走，詢問妻子買了什麼，但高女士不認得這兩筆消費，立即聯想到前一天手機突然沒信號，懷疑是資料被盜，於是到72分局報警

高女士在今年2月發現信貸評分(Credit Score)下跌不少，便開始細查所有信用卡紀錄，發現2017年在大通銀行辦理的一張信用卡，已累積到9000多元的債務；然而期間他們早忘了這張卡的存在，身上也根本沒有這張卡。

夫婦接著聯繫大通銀行的防盜部門調查，等待結果期間，還陸續收到多張帳單，也發現不法分子相繼在Capital One、Discover Bank申辦新卡，寄到一個位於54街974號的新址。

後來銀行的行政部門回應，有一名華人憑著高女士的手機號，打給銀行聲稱信用卡遭盜，要求寄張新的信用卡；回顧這些消費紀錄，盜刷的物品符合華人的生活習慣、在華人常去的餐廳用餐、到蘋果店購物等，即便高女士向銀行表示自己的卡遭盜用，但銀行卻拒絕相信，認為是高女士主動聯繫換的新卡，要其承擔債務。

高女士說，銀行還查出她的支票帳戶仍在使用中，可她在2019年早已經關閉帳號，並留有當時的閉戶紀錄，令她費解，「有理都說不清」；夫婦就這個情況要去警局報案，儘管是不同案件，警察卻回應，說去年已備案，讓他們不要再報案，兩人深感無助。

接獲求助的鄭永佳辦公室華人助理凌飛說，已指導高女士向信用卡公司、政府相關部門申訴；他說，如果是其他族裔所犯的信用欺詐犯罪，或在其他地區發生，反倒容易證明受害者的清白，「可都是華人自己騙華人」，導致受害者有苦難言。

高氏夫婦的信息遭人盜用，欠下9000多元的卡債。(高女士提供)
高氏夫婦的信息遭人盜用，欠下9000多元的卡債。(高女士提供)

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