我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

易烊千璽下榻曼哈頓酒店 粉絲苦守只為與偶像同框

五年跳槽兩次 她的薪水從7.2萬飆到18.6萬

女星茱莉亞福斯胞弟 紐約上東城造3D打印槍、製毒被捕

記者張晨／紐約即時報導
女星茱莉亞福斯胞弟上東城遭3D打印幽靈槍、製毒被捕。(地檢辦公室提供)
女星茱莉亞福斯胞弟上東城遭3D打印幽靈槍、製毒被捕。(地檢辦公室提供)

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin L. Bragg, Jr.)與市警總局局長西維爾(Keechant L. Sewell)26日召開記者會，稱30歲的克里斯多福·福斯( Christopher Fox)因在上東城一棟豪華公寓內製造3D打印槍枝、製造化學品和受管制物質被捕控罪；而該人正是此前以「雷人」造型與饒舌歌手兼時尚設計師「肯爺」肯伊威斯特(Kanye West，現改名Ye)交往過的女星茱莉亞福斯(Julia Fox)的胞弟。

女星茱莉亞福斯(Julia Fox)。美聯社
女星茱莉亞福斯(Julia Fox)。美聯社

白艾榮表示，克里斯多福為自己配備了大量材料，在家中經營一家幽靈槍和毒品工廠，使用3D打印技術製造武器零件；而這從側面說明，在家裡製造槍枝是多麼廉價和輕而易舉——只需在網上點擊幾下，花上幾百元，這些槍枝就可以在沒有任何背景調查或許可證的情況下被做出來。

根據法庭文件，克里斯多福製造了足夠的槍枝零件來組裝一枝可正常使用的突擊式步槍；從2018年3月30日到2022年12月17日，其購買了至少190件物品，價值近7600元，用於組裝槍枝和打印3D武器；今年3月8日，調查人員在他的住所執行搜查令，發現了兩把打印出的消音器，兩個大容量彈夾，五個未完成框架和接收器等。

除此之外，克里斯多福還購買了價值超過7000元的毒品用具和化學品，包括氯仿、硝酸、乙醇、氫氧化銨、鹽酸和硝酸鉀；他還購買了六磅用於壓製片劑的微晶纖維素和三磅通常用於製造藥片的一水乳糖。

其胞姐茱莉亞福斯自2019年演出電影「原鑽」而受到關注，她還曾與肯伊威斯特交往兩個月，但此次弟弟被捕並無直接聯繫；她曾在一次採訪中形容弟弟是一個「科學怪人」，製造3D打印機「只是為了好玩」。

白艾榮 毒品 電影

上一則

易烊千璽下榻曼哈頓酒店 粉絲苦守兩天只為與偶像同框

延伸閱讀

半數紐約人入不敷出 1家4口年收入15萬才夠

半數紐約人入不敷出 1家4口年收入15萬才夠
富察、楊智淵被捕 陸委會邱太三：長臂管轄威嚇台灣

富察、楊智淵被捕 陸委會邱太三：長臂管轄威嚇台灣
亞裔團體聯合議員疾呼 農曆新年設官方假日

亞裔團體聯合議員疾呼 農曆新年設官方假日
「想見你」顏毓麟認愛大8歲女星 放話有了就生

「想見你」顏毓麟認愛大8歲女星 放話有了就生
紐約市涉案槍枝 逾9成來自外州…全美平均3倍

紐約市涉案槍枝 逾9成來自外州…全美平均3倍

熱門新聞

(影片截圖)

停車糾紛 紐約布魯克林8大道2華裔當街持械鬥毆

2023-04-24 21:57
江女士碰到惡房客，屋內一片狼藉。(記者高雲兒／攝影)

欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客

2023-04-26 06:49
華勒斯(Lahavah Wallace)減掉了體重，卻面臨告訴。(截自CBS)

紐約婦人接受減肥手術後遭診所控告並求償萬餘元

2023-04-19 11:19
80張虛假駕照。(取自Auburn警方臉書)

持80張假證及被盜信用卡購物 紐約3華人被捕

2023-04-24 13:13
一名華裔司機日前在班森賀載人，險些被劫。圖非當事車輛。(記者顏嘉瑩／攝影)

華裔Uber司機拒改下車地點 遭2非裔女打劫

2023-04-23 02:28
經過清理，過去活躍在站台下的垃圾已不見蹤影。(記者許君達／攝影)

曼哈頓華埠格蘭街地鐵站翻新 地面乾淨、老鼠不見了 華人驚喜

2023-04-24 06:45

超人氣

更多 >
為公益捐光2600萬元家產 44歲影后復出 美成這樣

為公益捐光2600萬元家產 44歲影后復出 美成這樣
別點開Gmail這封信 帳戶錢財恐不保 Google警告用戶注意

別點開Gmail這封信 帳戶錢財恐不保 Google警告用戶注意
欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客

欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客
劉亦菲神仙姐姐同款鞋 加州好市多有賣…才20多元

劉亦菲神仙姐姐同款鞋 加州好市多有賣…才20多元
這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑

這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑