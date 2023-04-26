女星茱莉亞福斯胞弟 紐約上東城造3D打印槍、製毒被捕

女星茱莉亞福斯胞弟上東城遭3D打印幽靈槍、製毒被捕。(地檢辦公室提供)

曼哈頓地區檢察官白艾榮 (Alvin L. Bragg, Jr.)與市警總局局長西維爾(Keechant L. Sewell)26日召開記者會，稱30歲的克里斯多福·福斯( Christopher Fox)因在上東城一棟豪華公寓內製造3D打印槍枝、製造化學品和受管制物質被捕控罪；而該人正是此前以「雷人」造型與饒舌歌手兼時尚設計師「肯爺」肯伊威斯特(Kanye West，現改名Ye)交往過的女星茱莉亞福斯(Julia Fox)的胞弟。

女星茱莉亞福斯(Julia Fox)。美聯社

白艾榮表示，克里斯多福為自己配備了大量材料，在家中經營一家幽靈槍和毒品 工廠，使用3D打印技術製造武器零件；而這從側面說明，在家裡製造槍枝是多麼廉價和輕而易舉——只需在網上點擊幾下，花上幾百元，這些槍枝就可以在沒有任何背景調查或許可證的情況下被做出來。

根據法庭文件，克里斯多福製造了足夠的槍枝零件來組裝一枝可正常使用的突擊式步槍；從2018年3月30日到2022年12月17日，其購買了至少190件物品，價值近7600元，用於組裝槍枝和打印3D武器；今年3月8日，調查人員在他的住所執行搜查令，發現了兩把打印出的消音器，兩個大容量彈夾，五個未完成框架和接收器等。

除此之外，克里斯多福還購買了價值超過7000元的毒品用具和化學品，包括氯仿、硝酸、乙醇、氫氧化銨、鹽酸和硝酸鉀；他還購買了六磅用於壓製片劑的微晶纖維素和三磅通常用於製造藥片的一水乳糖。

其胞姐茱莉亞福斯自2019年演出電影 「原鑽」而受到關注，她還曾與肯伊威斯特交往兩個月，但此次弟弟被捕並無直接聯繫；她曾在一次採訪中形容弟弟是一個「科學怪人」，製造3D打印機「只是為了好玩」。