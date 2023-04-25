華埠監獄改建代替拆除？紐約市府回覆了：不考慮

華埠的「曼哈頓拘留中心」拆除工程在重重爭議和社區抗爭中繼續進行，市府表態不採納社區意見。(記者許君達／攝影)

圍繞華埠 原曼哈頓 拘留中心拆除工程的爭議再起波折。市府發言人在對本報的回覆中明確否定了市議員馬泰(Christopher Marte)提出的「適應性再利用」方案的可行性，表示會與社區保持溝通、提供更多決策細節，但不會考 慮社區「以改建代替拆除」的建議。

市府方面的解釋為，在現有的結構上擴建可能會使建築面臨倒塌風險、危及社區居民和工人的安全，而且，「適應性再利用」方案還會花費更長的時間和數以百萬計的更多的資金，導致納稅人的錢財被浪費。市府同時還表示，他們暫停了部分工作，直到下週為止，以期利用這個空檔與社區和民選官員會面溝通、提供更多做出以上決策的細節。

市議員馬泰表示，對此結果不感到意外。他說，市府目前給出的理由空泛且不合邏輯，他計畫下週前往市府開會，要求相關方面提供更多更詳細的理由去解釋他們的說法。

社區機構「堅尼路以南鄰里聯盟」(Neighbors United Below Canal，NUBC)在對市府的回應中表示，「適應性再利用」實際上可以為城市節省時間和金錢，同時使社區免受差遣可能造成的破壞性影響。市府聲稱此舉更費錢費時，卻並未向社區提供任何證據以支撐他們的觀點。

根據市府的說法，當局現已暫停了部分與「適應性再利用」建議內容相衝突的拆除工作，但整個工程並未停工。