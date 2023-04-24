我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又非隨機殺人 舊金山北岸區槍擊1死4傷 華埠就在附近

女性私密處照發300人群組 中國大學「馬院」院長被拔官

世界啦啦隊錦標賽 中華隊小輸美國再奪1銀

記者陳文迪／佛州即時報導
中華台北啦啦隊喜獲2023 ICU世界錦標賽競啦高級組銀牌。(記者陳文迪／攝影)
中華台北啦啦隊喜獲2023 ICU世界錦標賽競啦高級組銀牌。(記者陳文迪／攝影)

2023年世界啦啦隊錦標賽(2023 ICU World Cheerleading Championships)於21日在佛州迪士尼世界ESPN運動世界圓滿落幕，並舉行頒獎典禮。中華台北隊參賽的第六組高級競啦小輸美國隊，獲得第二名，再添一面銀牌。此次中華隊共參加六項比賽，四項入圍決賽。成績分別為嘻哈雙人第八名，嘻哈團體第十名，以及特奧傳統組及高級競啦組分獲銀牌。

總體成績來說，美國隊是霸主，在高級競啦組奪魁，中華台北第二，挪威第三名；女子大組美國也贏回自2017年以來的冠軍，二三名分別為芬蘭及挪威。女子小組競啦澳洲第一，紐西蘭第二，日本第三。在小組男女混合競啦組中，日本獲金牌，澳洲第二，巴西第三。

該賽為疫情恢復以來的大賽，得獎隊伍及觀眾均相當激動，尤其日本及美國獲冠軍頒獎時，隊員們抱成一團喜極而泣，台下觀眾也哭成一團，氣氛熱烈溫馨。大賽各組賽事全程及各組成績均可在官網觀看：https://cheerunion.org/。

2023 ICU世界啦啦隊錦標賽頒獎典禮後，僑胞與中華隊隊員合影。(記者陳文迪／...
2023 ICU世界啦啦隊錦標賽頒獎典禮後，僑胞與中華隊隊員合影。(記者陳文迪／攝影)

2023 ICU世界啦啦隊錦標賽高級競啦組前三名，美國隊獲金牌(中)，左為銀牌中...
2023 ICU世界啦啦隊錦標賽高級競啦組前三名，美國隊獲金牌(中)，左為銀牌中華台北隊，右為銅牌挪威隊。(記者陳文迪／攝影)

另外，第一屆ICU國際啦啦隊杯(2023 ICU International Cheerleading Cup)於23及24兩日在ESPN運動廣場完成賽事。中華隊應邀出席表演賽，在壓軸的大組競啦比賽中開場，表現優異贏得冠軍。在頒獎撥放冠軍隊國歌時，工作人員失誤，誤放中國國歌，隨即在全場的掌聲及口哨聲中，重新播放中華民國國旗歌，成為當天的重點花絮之一。中華隊另有三組參加彩球及嘻哈比賽，惜未能勝出。

今年的國際盃首度開賽由於與全明星國際盃賽事重疊，除了大組競啦競爭激烈外，其他組別參加隊伍不是很多，有幾組更是形成參賽就得獎的「撿漏」盛況，讓得獎的隊伍歡喜異常，在領獎播放國歌時都賣力高唱。日本及智利都獲得兩組以上的金牌。

高級競啦組冠軍中華台北CTCA在ICU國際啦啦隊杯獲金牌，頒獎典禮上唱國旗歌時全...
高級競啦組冠軍中華台北CTCA在ICU國際啦啦隊杯獲金牌，頒獎典禮上唱國旗歌時全員敬禮。(記者陳文迪／攝影)

高級競啦組冠軍中華台北CTCA(中)，第二名墨西哥Victory All-Sta...
高級競啦組冠軍中華台北CTCA(中)，第二名墨西哥Victory All-Star-Sky Masters，第三名日本紫鳳凰隊(Phoeix Purple)。(記者陳文迪／攝影)

ICU世錦賽期間。許多佛州僑胞均到場觀賽，為中華隊加油打氣。駐邁阿密台北經濟文化辦事處處長周啟宇及僑務秘書劉敏如也特別自邁阿密趕來加油鼓勵，並贊助慶功宴。

中華台北隊員蓁淩獲選為大會證件標誌人物(左二)，左一中華民國台灣競技啦啦隊協會理...
中華台北隊員蓁淩獲選為大會證件標誌人物(左二)，左一中華民國台灣競技啦啦隊協會理事長張育銓，右起僑務秘書劉繼如及駐邁阿密台北經文處長周啟宇。(記者陳文迪／攝影)

日本 澳洲 佛州

上一則

停車糾紛 紐約布魯克林8大道2華裔當街持械鬥毆

延伸閱讀

美擬限制對中國投資 美媒：首先針對風投和私募

美擬限制對中國投資 美媒：首先針對風投和私募
柯文哲：犯台逾兩周習近平政權恐不保 決定動手會更殘暴

柯文哲：犯台逾兩周習近平政權恐不保 決定動手會更殘暴
喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套

喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套
佛州迪士尼員工「偷拍女性裙底」遭捕 6年來犯案超過500次

佛州迪士尼員工「偷拍女性裙底」遭捕 6年來犯案超過500次
美總統擬參選人、對中鷹派大將波頓 月底訪台

美總統擬參選人、對中鷹派大將波頓 月底訪台

熱門新聞

位於曼哈頓華埠的「紐約美國長樂公會」因疑為中國海外警察局，去年秋天被FBI搜查。(記者顏嘉瑩╱攝影)

涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工

2023-04-17 15:03
紐約曼哈頓金融區一座四層樓的停車場18日下午發生坍塌，造成一死五傷，車輛擠壓成一團，場面驚悚。（美聯社）

紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷

2023-04-18 23:01
歐秋彬患上肝癌晚期，時日無多。(歐美弟提供)

紐約華男癌末…親友求助亞總會 盼見最後一面

2023-04-19 02:30
(影片截圖)

停車糾紛 紐約布魯克林8大道2華裔當街持械鬥毆

2023-04-24 21:57
華勒斯(Lahavah Wallace)減掉了體重，卻面臨告訴。(截自CBS)

紐約婦人接受減肥手術後遭診所控告並求償萬餘元

2023-04-19 11:19
位於皇后區貝賽的「安可酒店」被徵用為遊民所。(取自帕拉迪諾推特)

紐約皇后區貝賽突設庇護客安置所 華人居民氣壞

2023-04-17 12:48

超人氣

更多 >
喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套

喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套
全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣

全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣
回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄

回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄
洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔

洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔
連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅

連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅