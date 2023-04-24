世界啦啦隊錦標賽 中華隊小輸美國再奪1銀

中華台北啦啦隊喜獲2023 ICU世界錦標賽競啦高級組銀牌。(記者陳文迪／攝影)

2023年世界啦啦隊錦標賽(2023 ICU World Cheerleading Championships)於21日在佛州 迪士尼世界ESPN運動世界圓滿落幕，並舉行頒獎典禮。中華台北隊參賽的第六組高級競啦小輸美國隊，獲得第二名，再添一面銀牌。此次中華隊共參加六項比賽，四項入圍決賽。成績分別為嘻哈雙人第八名，嘻哈團體第十名，以及特奧傳統組及高級競啦組分獲銀牌。

總體成績來說，美國隊是霸主，在高級競啦組奪魁，中華台北第二，挪威第三名；女子大組美國也贏回自2017年以來的冠軍，二三名分別為芬蘭及挪威。女子小組競啦澳洲 第一，紐西蘭第二，日本 第三。在小組男女混合競啦組中，日本獲金牌，澳洲第二，巴西第三。

該賽為疫情恢復以來的大賽，得獎隊伍及觀眾均相當激動，尤其日本及美國獲冠軍頒獎時，隊員們抱成一團喜極而泣，台下觀眾也哭成一團，氣氛熱烈溫馨。大賽各組賽事全程及各組成績均可在官網觀看：https://cheerunion.org/。

2023 ICU世界啦啦隊錦標賽頒獎典禮後，僑胞與中華隊隊員合影。(記者陳文迪／攝影)

2023 ICU世界啦啦隊錦標賽高級競啦組前三名，美國隊獲金牌(中)，左為銀牌中華台北隊，右為銅牌挪威隊。(記者陳文迪／攝影)

另外，第一屆ICU國際啦啦隊杯(2023 ICU International Cheerleading Cup)於23及24兩日在ESPN運動廣場完成賽事。中華隊應邀出席表演賽，在壓軸的大組競啦比賽中開場，表現優異贏得冠軍。在頒獎撥放冠軍隊國歌時，工作人員失誤，誤放中國國歌，隨即在全場的掌聲及口哨聲中，重新播放中華民國國旗歌，成為當天的重點花絮之一。中華隊另有三組參加彩球及嘻哈比賽，惜未能勝出。

今年的國際盃首度開賽由於與全明星國際盃賽事重疊，除了大組競啦競爭激烈外，其他組別參加隊伍不是很多，有幾組更是形成參賽就得獎的「撿漏」盛況，讓得獎的隊伍歡喜異常，在領獎播放國歌時都賣力高唱。日本及智利都獲得兩組以上的金牌。

高級競啦組冠軍中華台北CTCA在ICU國際啦啦隊杯獲金牌，頒獎典禮上唱國旗歌時全員敬禮。(記者陳文迪／攝影)

高級競啦組冠軍中華台北CTCA(中)，第二名墨西哥Victory All-Star-Sky Masters，第三名日本紫鳳凰隊(Phoeix Purple)。(記者陳文迪／攝影)

ICU世錦賽期間。許多佛州僑胞均到場觀賽，為中華隊加油打氣。駐邁阿密台北經濟文化辦事處處長周啟宇及僑務秘書劉敏如也特別自邁阿密趕來加油鼓勵，並贊助慶功宴。