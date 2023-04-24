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停車糾紛 紐約布魯克林8大道2華裔當街持械鬥毆

記者胡聲橋／紐約即時報導
(影片截圖)
(影片截圖)

紐約布碌崙(布魯克林)8大道24日下午發生一起因路邊停車引發糾紛，兩名華裔男性車主持械當街鬥毆的案件。最終，一名車主被刀砍傷送醫，另一名車主被警方逮捕，警方現在以攻擊罪(assault)和擁有武器罪(possesion of weapons)起訴其中一名被逮捕的華男

據了解，這起鬥毆傷人案發生在在8大道交57街附近的馬路上，案發時間為下午1時30分。據知情者透露，案發前，戴帽的年紀較大者把車停在路邊消防栓前，而年紀較輕者則在路邊雙排停靠車輛。隨後年長華男想離開，讓雙排停靠在外側的年輕華男移動車輛，對方不願意，於是倆人起了爭執。接著年長者手持尖刀，年輕著手持汽車鎖，在馬路上當街打斗起來。斗毆中年長華男持刀砍傷了年輕華男。

案發過程中有人報了警。轄管該區的市警72分局警局接到報案後，警員及急救人員迅速趕到現場，當場為受傷者處理傷口。警方還在现场進行调查，询问事发经过。現場視頻顯示，兩人斗毆非常激烈，有大批居民圍觀，8大道交通因此堵塞。

身受刀傷的年輕華男最後被救護車送去醫院治療，警方逮捕了持刀傷人的年長華男，將其帶回警局。據警方透露，這名被逮捕的華男名為唐仗義(Zhangyi Tang),現年52歲，會到法庭過堂。到發稿時為止，警方暫時還沒有登記另一名華男的個人信息。

8大道兩名華裔當街持械鬥毆。(讀者提供)
8大道兩名華裔當街持械鬥毆。(讀者提供)

華男 8大道 布碌崙

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