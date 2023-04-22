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紐約華人電動車店火災 樓上住戶受殃及無家可歸

記者顏潔恩／紐約即時報導
7大道一家電動車店凌晨發生火災。(記者顏潔恩/攝影)
7大道一家電動車店凌晨發生火災。(記者顏潔恩/攝影)

紐約布魯克林7大道一家華人電動車店，22日凌晨發生嚴重火災，大火殃及樓上住戶，市消防局(FDNY)指，火災起因是電單車的鋰電池起火，全市相關火災案件又添一起；火勢嚴重燒毀店面，導致至少一人受傷，樓上的20多名住客也無家可歸，必須尋找新的落腳處。

大火於當日凌晨5時左右發生，在7大道交54街的電動車店面內，現場冒出大量濃煙，蔓延至樓上的二樓、三樓；不久後消防員撲滅火勢，直到當日中午，現場仍被警戒線圍起來，空氣中有很強烈的燒焦味，一名消防員透露火災是因電單車(e-bike)的電池而起。

7大道一家電動車店凌晨發生火災。(記者顏潔恩/攝影)
7大道一家電動車店凌晨發生火災。(記者顏潔恩/攝影)

據現場觀察，一名身穿紅色外套、疑似是業者的華男不停與當局人員交涉，居住在樓上的華裔住客們紛紛聚集在現場，等待進一步消息；過程中有一名華男被濃煙嗆傷，躺在擔架上被送上救護車，但未知他的身分是店內的員工還是住戶。

死裡逃生的一名女住客陳女士表示，二樓和三樓加起來約有七戶人家，估計也有超過20人；當時有一名準備出門的住客在樓下抽煙，突然發現店面傳出濃煙，於是立即打電話給她。剛開始她還以為是三樓傳出來的火勢，便打了通電話通知三樓的住客。

住戶們重返屋內將未燒毀的物品搬運下來。(記者顏潔恩/攝影)
住戶們重返屋內將未燒毀的物品搬運下來。(記者顏潔恩/攝影)

「真正逃跑的話，只有不到一分鐘的時間」，驚嚇過度的陳女士描述，濃煙從樓梯口衝上來時，什麼都看不見，女兒也在逃跑過程中擦傷膝蓋；大家逃命後待在現場附近等待，直到消防員確認安全後，住戶們才重返屋內將重要證件、未燒毀的物品搬下來。碰到這樣的情況實屬無奈，陳女士表示，最大的擔憂是晚上不知要去哪裡落腳，正等待紅十字會的救援和安排。

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