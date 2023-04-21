我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁

WSJ：川普初選民調51% 力壓德桑提斯38%

假冒家人求助 長者最常受騙 接獲「晚輩」來電應警覺求證

記者高雲兒／紐約即時報導
皇后區地檢辦公室日前聯合皇后區多位議員，舉辦預防詐騙的講座。(視頻會議截圖)
皇后區地檢辦公室日前聯合皇后區多位議員，舉辦預防詐騙的講座。(視頻會議截圖)

根據統計，紐約州去年有10萬餘起詐騙案報告，損失為3.97億元，在所有人群中，最容易受騙且損失最多者，為60歲以上的老年人，占被詐騙總額的四分之一；皇后區地區檢察官辦公室近日舉辦預防講座，表示詐騙者最常佯裝成家人遇到困難，要求老年人匯款才能脫困，提醒該人群，若接到類似電話應打電話給家人求證，不要輕易匯款。

皇后區地檢辦公室日前聯合市議員黃敏儀、李琳達、舒曼琳(Lynn Schulman)以及州眾議員拉克瑪(Jennifer Rajkumar)舉辦如何預防詐騙講座，皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)特別提醒老年人為遭遇詐騙的高危人群，黃敏儀則表示願意為老年人提供相關協助幫助。

根據最新數據，2021年全美共有290萬起詐騙案報告，去年該數字減少到240萬起，但被詐騙金額卻從前年的61億元，增加到去年的88億元。

皇后區助理檢察官金哈娜(Hana Kim) 表示，紐約州最頻繁的五種詐騙類型，為冒名頂替詐騙(imposter scams)、網上購物詐騙、網絡服務、獎品或者禮券詐騙、電話詐騙。值得注意的是，愛情騙局(romance scams)以及虛擬幣詐騙也在近年來逐漸增長。

其中遭詐騙金額最多者，為60歲以上的老年人，詐騙者最常打電話給該人群，假扮成孫子女等家人，說自己被拘捕或是住院，需要付錢才能脫困，金哈娜說，甚至還會有「檢察官」和「醫生」在旁邊指導打錢步驟。她提醒，若接到類似電話不要急著匯款，應該先打電話給家人，確定發生何事。

黃敏儀說，選區內老人比例高，建議民眾平時應謹慎分享個人資訊，若因英文能力有限，可聯繫她的辦公室尋求幫助，勿盲目洩漏身分信息。

愛迪生電力公司(Con Edison)代表鄭丹尼爾(Daniel Jeong)表示，詐騙分子也經常利用該公司名義行騙，以電話、郵件和短信的形式要求支付帳單，威脅若不付錢，將在一小時內停電或停瓦斯。

他提醒，民眾不要輕易點開連結，同時該公司除了官網，也不會接受購物卡、手機現金應用或者虛擬幣等付款方式。

若有自稱是員工者上門，民眾也可要求看證件，並可撥打電力公司電話來驗證員工身分。

詐騙分子經常打電話給60歲以上的老年人，佯裝是家人遇到困難，需要匯錢才能脫困。圖...
詐騙分子經常打電話給60歲以上的老年人，佯裝是家人遇到困難，需要匯錢才能脫困。圖為一用戶在ATM領錢。(美聯社)

詐騙 皇后區 檢察官

上一則

法拉盛汽車竊案頻傳 車前防撞感應器最常被盜

延伸閱讀

變動不大 州眾議會選區重畫拍板

變動不大 州眾議會選區重畫拍板
最高法院：新州可退出紐約港水濱委員會 不需紐約州同意

最高法院：新州可退出紐約港水濱委員會 不需紐約州同意
陳偉儀：掌握資源分配 幫助需要族群

陳偉儀：掌握資源分配 幫助需要族群
華埠、8大道 幾無華人家長參選學委會

華埠、8大道 幾無華人家長參選學委會
皇后區長理查茲 發布首份環境永續報告

皇后區長理查茲 發布首份環境永續報告

熱門新聞

位於曼哈頓華埠的「紐約美國長樂公會」因疑為中國海外警察局，去年秋天被FBI搜查。(記者顏嘉瑩╱攝影)

涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工

2023-04-17 15:03
紐約曼哈頓金融區一座四層樓的停車場18日下午發生坍塌，造成一死五傷，車輛擠壓成一團，場面驚悚。（美聯社）

紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷

2023-04-18 23:01
皇后區夜市開跑，首日人潮洶湧。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵

2023-04-16 06:50
位於皇后區貝賽的「安可酒店」被徵用為遊民所。(取自帕拉迪諾推特)

紐約皇后區貝賽突設庇護客安置所 華人居民氣壞

2023-04-17 12:48
汽車觸媒轉化器失竊案於疫情間在全美攀升，紐約州的失竊率為全美第一。(美聯社)

紐約州觸媒轉化器竊案 3年飆9386.36% 全美第一

2023-04-16 07:51
歐秋彬患上肝癌晚期，時日無多。(歐美弟提供)

紐約華男癌末…親友求助亞總會 盼見最後一面

2023-04-19 02:30

超人氣

更多 >
降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物

降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物
庭上哽咽博同情無效 安以軒老公一審遭判14年有期徒刑

庭上哽咽博同情無效 安以軒老公一審遭判14年有期徒刑
卡蜜拉兒嗆哈利王子：我媽嫁給愛情、不是為后冠

卡蜜拉兒嗆哈利王子：我媽嫁給愛情、不是為后冠
今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險

今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險
拜登將簽令「禁美企投資中國」 美中對抗進入新階段

拜登將簽令「禁美企投資中國」 美中對抗進入新階段