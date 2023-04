紐約市府突許可拆除華埠監獄 馬泰批：無視社區呼聲

馬泰辦公室19日透露,市府在未告知其辦公室的情況下突然批准曼哈頓拘留中心的拆除許可。(記者和釗宇 / 攝影)

紐約市議員馬泰(Chris Marte)辦公室19日透露,市府在未告知其辦公室的情況下突然批准曼哈頓拘留中心(Manhattan Detention Center)的拆除許可,未考慮馬泰提出的原址翻修計畫,無視社區呼聲;馬泰呼籲市長亞當斯 (Eric Adams)立即撤回拆除許可,傾聽社區意見。

馬泰表示,自己六周前和其他幾名民選官員及市府官員開會討論了原址重建、避免拆除的可能性,市府官員當時承諾將提供該計畫的進一步信息,也願提供讓民選官員資訊工程專家進行分析的技術信息;但當其辦公室要求市府履行承諾時,市府只答覆要求繼續等待。

然而,市府在沒有任何通知的情況下就內部批准了拆除許可,並在日前舉行的第一社區委員會會議上宣布;「這種對民選官員的不尊重是前所未見的,這一影響巨大的建案會對華埠 和翠貝卡社區產生巨大影響,卻在流程上如此不透明。」

馬泰對市府的行為表示憤怒,表示這是不可接受的,「我們已經為備選方案準備數年,而且亞當斯政府上台之初,市府就告知我們可以考慮我們的方案,但現在我們知道這都是謊言;我呼籲亞當斯立即撤回拆除許可,傾聽華埠社區的呼聲和建築專家的分析,同時也傾聽過往在押人員的聲音,停止這一騙局。」

馬泰此前提出決議案,呼籲市設計和建築局(Department of Design and Construction)、和市懲教局(Department of Correction),重新利用和改造曼哈頓拘留中心,透過原址改建成為城區監獄 ,而非拆除現有建築後再新建高層監獄;當時,市府並未核發拆除許可,施工方只有內部施工和搭建鷹架的許可。

而根據市主計長日前公布的數字,全市在押人數仍近6000人,上月繼續小幅增長,遠高於關閉雷克島監獄、新建四座城區監獄3000多人的容納量;不過,市議會此前一再表態,雷克島監獄必須在2027年按時關閉,目前布碌崙、華埠兩座城區監獄的建案都已延宕,根據現有施工計畫,城區監獄難以按時建成。