紐約市府突許可拆除華埠監獄 馬泰批：無視社區呼聲
紐約市議員馬泰(Chris Marte)辦公室19日透露，市府在未告知其辦公室的情況下突然批准曼哈頓拘留中心(Manhattan Detention Center)的拆除許可，未考慮馬泰提出的原址翻修計畫，無視社區呼聲；馬泰呼籲市長亞當斯(Eric Adams)立即撤回拆除許可，傾聽社區意見。
馬泰表示，自己六周前和其他幾名民選官員及市府官員開會討論了原址重建、避免拆除的可能性，市府官員當時承諾將提供該計畫的進一步信息，也願提供讓民選官員資訊工程專家進行分析的技術信息；但當其辦公室要求市府履行承諾時，市府只答覆要求繼續等待。
然而，市府在沒有任何通知的情況下就內部批准了拆除許可，並在日前舉行的第一社區委員會會議上宣布；「這種對民選官員的不尊重是前所未見的，這一影響巨大的建案會對華埠和翠貝卡社區產生巨大影響，卻在流程上如此不透明。」
馬泰對市府的行為表示憤怒，表示這是不可接受的，「我們已經為備選方案準備數年，而且亞當斯政府上台之初，市府就告知我們可以考慮我們的方案，但現在我們知道這都是謊言；我呼籲亞當斯立即撤回拆除許可，傾聽華埠社區的呼聲和建築專家的分析，同時也傾聽過往在押人員的聲音，停止這一騙局。」
馬泰此前提出決議案，呼籲市設計和建築局(Department of Design and Construction)、和市懲教局(Department of Correction)，重新利用和改造曼哈頓拘留中心，透過原址改建成為城區監獄，而非拆除現有建築後再新建高層監獄；當時，市府並未核發拆除許可，施工方只有內部施工和搭建鷹架的許可。
而根據市主計長日前公布的數字，全市在押人數仍近6000人，上月繼續小幅增長，遠高於關閉雷克島監獄、新建四座城區監獄3000多人的容納量；不過，市議會此前一再表態，雷克島監獄必須在2027年按時關閉，目前布碌崙、華埠兩座城區監獄的建案都已延宕，根據現有施工計畫，城區監獄難以按時建成。
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