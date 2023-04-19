乘客聯盟要求擴大優惠乘車範圍 紐約市議長歐德思到場聲援
通勤者權利倡導組織「乘客聯盟」(Riders Alliance)19日中午在市政廳東側廣場舉辦集會活動，要求市府提供預算，擴大公共交通票價優惠受益者範圍。參與集會的約有20人，市議長歐德思、皇后區區長理查茲以及部分民意代表、市民代表到場聲援並發表演講。
集會的口號為「公平票價」(Fair Fare)，訴求是要求市長亞當斯提供6150萬元的預算，在今年6月之前將有資格享受市內公共交通優惠票價的人群擴大到所有收入水平未超過聯邦貧困綫兩倍的市民。
歐德思表示，公共交通系統是連結了每個市民與存在於這個城市五區之中無可計數的工作機會和多元文化的最重要的紐帶，然而，2.75元的單程票價對很多人，尤其是弱勢群體和低收入家庭來說，是一筆不小的負擔。更重要的是，這個票價又是維持這些低收入者日常生活基本需求的必要成本，人們乘坐地鐵公車去上班、去上學、去買食物，去為建設我們這座全世界最偉大的城市而奔波。她說，現行的「公平票價」政策已經為30萬市民減輕了生活負擔，而擴大後的優惠範圍將惠及170萬人，可以給那些收入水平沒有達到聯邦貧困標準兩倍的四口之家每年省下5萬3000元的交通成本。事實證明，這是一項絕對必要的市政投資。
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