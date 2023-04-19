乘客聯盟要求擴大優惠乘車範圍 紐約市議長歐德思到場聲援

參與集會者除了倡導者和民選官員外，還有一些弱勢群體的代表。(記者許君達／攝影)

通勤者權利倡導組織「乘客聯盟」(Riders Alliance)19日中午在市政廳東側廣場舉辦集會活動，要求市府提供預算 ，擴大公共交通票價優惠受益者範圍。參與集會的約有20人，市議長歐德思、皇后區區長理查茲以及部分民意代表、市民代表到場聲援並發表演講。

集會的口號為「公平票價」(Fair Fare)，訴求是要求市長亞當斯提供6150萬元的預算，在今年6月之前將有資格享受市內公共交通優惠票價的人群擴大到所有收入水平未超過聯邦貧困綫兩倍的市民。