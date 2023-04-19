太會起名太好搜 紐約有家餐廳叫「我附近的泰國菜」

紐約有家餐廳叫「我附近的泰國菜」。(截取自推特用戶@AliciaTatone)

肚子餓了想要點泰國 菜外賣，卻不知道點哪一家的時候，不少人常做的一個動作就是打開谷歌 地圖搜索「我附近的泰國菜(Thai food near me)。」推特 網友發現，紐約一家餐廳直接把這串關鍵詞當做店名，讓不少人驚呼「也太會起名字」。

推特用戶@AliciaTatone最初在3月28日貼出這張圖片，看起來當時店鋪窗戶仍然貼著紙似乎還沒開張；但從谷歌搜索看來，這件店鋪已在不久前經開始營業，店鋪位於紐約曼哈頓的莫瑞丘(Murray Hill)。

Big brain business name 🧠 pic.twitter.com/iY1lhi4gAJ — Alicia Tatone (@AliciaTatone) 2023年3月28日

不少網友稱讚這家店名字真的太會起，店主人真的很懂SEO(搜索引擎優化)。

此外，也有推特網友留言，這個點子在加州也有出現過，洛杉磯東好萊塢就有一家叫「我附近的壽司(Sushi near me)」的日本菜餐廳。