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曼哈頓金融區停車場坍塌 至少1死 還有人困廢墟

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曼哈頓金融區停車場坍塌 至少1死 還有人困廢墟

記者劉梓祁╱紐約即時報導
紐約曼哈頓金融區(Financial District)一棟五層樓車庫18日下午發生坍塌，疑似有多人受傷及被困。圖：取自citizen截圖
紐約曼哈頓金融區(Financial District)一棟五層樓車庫18日下午發生坍塌，疑似有多人受傷及被困。圖：取自citizen截圖

紐約曼哈頓金融區(Financial District)一棟五層樓車庫18日下午發生坍塌，有多人受傷及被困，最新消息指已有一人喪生。

影片來源：youtube/ Eyewitness News ABC7NY

據瞭解，坍塌發生在下午4時左右，地址位於Ann St .45號。市消防局表示，事故為一棟五層樓的停車場二層坍塌，掩埋了部分一層區域，有至少三位傷者，其中兩位受輕傷，另一位為無生命危險的重傷；最新消息指事故已經造成一人死亡。

現場仍有人被困廢墟，由於建築狀態仍不穩定，急救人員一度無法進入。

紐約曼哈頓金融區(Financial District)一棟五層樓車庫18日下午...
紐約曼哈頓金融區(Financial District)一棟五層樓車庫18日下午發生坍塌，疑似有多人受傷及被困。圖為現場附近救護車在等待救援。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約曼哈頓金融區(Financial District)一棟五層樓車庫18日下午...
紐約曼哈頓金融區(Financial District)一棟五層樓車庫18日下午發生坍塌，疑似有多人受傷及被困。圖為現場附近救護車在等待救援。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約曼哈頓金融區(Financial District)一棟五層樓車庫18日下午...
紐約曼哈頓金融區(Financial District)一棟五層樓車庫18日下午發生坍塌，疑似有多人受傷及被困。圖為現場附近救護車在等待救援。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約曼哈頓金融區(Financial District)一棟五層樓車庫18日下午...
紐約曼哈頓金融區(Financial District)一棟五層樓車庫18日下午發生坍塌，疑似有多人受傷及被困。圖為現場附近救護車在等待救援。(記者劉梓祁╱攝影)
圖為五分局局長到場。(記者劉梓祁╱攝影)
圖為五分局局長到場。(記者劉梓祁╱攝影)

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