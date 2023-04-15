紐約「枕頭大戰」開打 華人參與者「柔軟」互毆好紓壓

15日的枕頭大戰有上百人到場參加，用「柔軟」互毆，「枕」救不開心。(記者張晨／攝影)

曼哈頓 華盛頓廣場公園(Washington Square Park)，15日舉行一年一度的枕頭大戰(Pillow Fight)活動，聚集上百名參與者，其中可看到不少華裔面孔，他們有的因工作壓力、有的因學業困擾，更有人因今年就業 以及身分形式緊張而鬱鬱寡歡，藉由參加活動，摘去平時對待熟人的矜持面具，不顧及面子的和陌生人「互毆」，「枕」救不開心，也是後疫情 時代紐約人紓壓的最佳途徑。

(影音來源：記者張晨)

用力砸下去就對了

當天氣溫適中，活動時間未到，現場就聚集了手拿各式枕頭的參與者，待當天下午3時活動開始，在主辦方的一聲號令下，所有人拿著枕頭，使出渾身解數，用力向身邊的人砸去，紓解疫情期間「恍若隔世般」的怨氣。

「在上下起伏的各色枕頭下，你不認識我、我不認識你，但是完全不妨礙大家拿出所有砸枕頭的技能，扔向落單的人」，就讀紐約大學的學生高安悅說。

高安悅手拿枕頭向一片混戰的人群中砸去。(記者張晨／攝影)

在枕頭大戰中，參與者既要手拿枕頭向一片混戰的人群中砸去，又要機敏躲避向自己砸來的枕頭，人群中不時傳來尖叫和歡笑聲。

宣洩情緒不二法門

長達三年的疫情改變了紐約，更改變了人們的生活甚至思考問題的方式，當天參與枕頭大戰的受訪者，幾乎都是首次參加；張與星是學校大二心理系的學生，他表示，枕頭大戰其實是屬於心理訓練的一部分，和最早有種叫做「宣洩室」的作用類似，都是透過擊打的方式來宣洩情緒。

許多參與的留學生和國際學生都表示，今年不論是求職、就業還是尋求移民，都充滿著各種挑戰，「似乎沒有一條路是好走的」，許多學長姐因此焦慮不堪，前途未卜的負面情緒傳播的很快，但每個人都需要一個宣洩的窗口，不是流淚、不是傾訴，更不是暴飲暴食，「而是可以有地方出力，然後轉頭就走」。

張與星(右)和朋友一起參加，她認為枕頭大戰是紓壓的好方式。(記者張晨／攝影)

張與星說，通過枕頭大戰來解壓還是能起到作用的，因為它更像一種遊戲，而且是通過團隊來完成的；在這個過程中，你能夠獲得人際支持和溝通，而這種獲得感是緩解情緒的最佳方式。

本周因氣溫回升，讓更多人走上街頭參與戶外活動，許多上班族抓緊只有周六一天的休息時間加入「群毆」的隊伍。

群體混戰伴歡笑聲

方可馨表示，在紐約工作了一年後，慢慢覺得自己逐漸成為紐約人，每天迷失在快節奏的生活中，工作壓力也十分大，常常想大聲尖叫紓壓，於是今年與朋友一起，準備好枕頭到場參戰；她說：「因為大家都在混戰，所以不用顧忌面子，可以直接打下去，太爽了！」

華盛頓廣場公園作為新興活動的聚集地，此類活動總能收穫不少關注，除枕頭外，當日不少孩童也拿著毛絨玩具「混入其中」，和同齡孩子嬉笑打鬧，更有人路過，手上沒拿枕頭又想加入，便直接衝入人群大喊「打我」，引得笑聲陣陣。

15日的枕頭大戰有上百人到場參加，其中不乏華裔民眾身影，邊拍照邊順勢加入。(記者張晨／攝影)

此次活動由五家活動機構聯合舉辦，負責人表示，每個參與者都需要攜帶一個不帶鬆散羽毛的柔軟枕頭，為了確保活動的安全進行，有工作人員在現場檢查是否有人將硬物放入枕頭中；同時為了參與者能獲得最大樂趣，參與者不能佩戴眼鏡和帶有重量的飾品，並且在揮打時注意周圍人，避免無意肢體碰撞而受傷。