轉移受害人注意偷走簽帳卡 紐約連發15起銀行竊案

嫌犯作案照片。（市警局提供）

紐約市近來在同一銀行不同分行，發生至少15起模式偷竊案，竊賊待受害人在取款機完成交易，假意提醒他的現金落在地上，等他低頭尋找時則將仍插在機器上的信用卡竊走取錢，市警10日公布嫌犯作案照片，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，這15起銀行模式竊案，橫跨曼哈頓上東第19轄區、布朗士第43、50轄區、布碌崙(布魯克林)第84、94轄區、皇后區 華人聚居的第104、112、以及115轄區，作案時間在2月3日以及3月10日之間，竊案多發生在上午10時至傍晚4時前，作案地點則為花旗銀行(Citibank)的各大分行。

通常，一到兩位嫌犯待受害人完成一筆交易後和他搭話，問他是否將現金掉落在地上，當受害人低頭尋找財物，其中一名嫌犯則會伺機取走他插在取款機上的借記卡，並從帳號上取走大量現金。嫌犯據信是在接近受害人之前，偷看到了他的銀行卡密碼。受害人的損失金額從數百元至數萬元不等。

警方表示，銀行模式偷竊案中，最高一筆損失達2萬1500元，2月17日(周五)中午12時12分，一名60歲的男性長者來到位於皇后區瑞吉屋(Ridgewood)大都會 大道(Metropolitan Ave.)的花旗銀行，當他完成交易，兩名陌生人靠近，問他是否掉落現金。當受害人檢查時，其中一位竊賊取走了他的借記卡。直到他被通知帳號裡被取走2萬1500元，他才得知銀行卡遭竊。據信受害人的銀行卡密碼，在二賊作案之前已被偷看到。作案過程中未有人受傷。

一名皇后區的華警表示，近來在華社法拉盛，也有歹徒光天化日下持刀搶劫，治安已經越變越差。而不少銀行取款機的鍵盤數字很大，若不遮擋，也很容易被看清所按的密碼，有一次他在銀行玻璃門外執勤，都能看到取款人按下的數字，他提醒民眾取款時需加強防範意識，用手擋住鍵盤再輸入密碼，並時刻注意周圍的可疑人士。