曼哈頓五大道復活節帽子大遊行 爭奇鬥豔 華人吸睛

復活節遊行原本是曼哈頓富人階層的活動，隨著社會的進步與多元化，現在，各個族裔的紐約人都融入其中享受歡樂。(記者許君達／攝影)

一年一度的「復活節 帽子大遊行 」9日在曼哈頓 第五大道舉行。當日天氣晴朗、溫度宜人，眾多表演者聚集在中城的聖派翠克大教堂(St. Patrick's Cathedral)前的街上展示各自精心設計的別樣帽子與頭飾，吸引上萬紐約市民和外來遊客前來拍照遊玩。與此前三年相比，今年新冠疫情的陰霾已基本完全散去，華人的面孔也越來越多地重新出現在這樣的盛大活動中。