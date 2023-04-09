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曼哈頓五大道復活節帽子大遊行 爭奇鬥豔 華人吸睛

記者許君達／紐約即時報導
復活節遊行原本是曼哈頓富人階層的活動，隨著社會的進步與多元化，現在，各個族裔的紐約人都融入其中享受歡樂。(記者許君達／攝影)
復活節遊行原本是曼哈頓富人階層的活動，隨著社會的進步與多元化，現在，各個族裔的紐約人都融入其中享受歡樂。(記者許君達／攝影)

一年一度的「復活節帽子大遊行」9日在曼哈頓第五大道舉行。當日天氣晴朗、溫度宜人，眾多表演者聚集在中城的聖派翠克大教堂(St. Patrick's Cathedral)前的街上展示各自精心設計的別樣帽子與頭飾，吸引上萬紐約市民和外來遊客前來拍照遊玩。與此前三年相比，今年新冠疫情的陰霾已基本完全散去，華人的面孔也越來越多地重新出現在這樣的盛大活動中。

與聖派翠克節、哥倫布/原住民族日等其他著名的節日遊行活動不同，復活節遊行並不依循嚴格的隊列行進，而是完全面向公眾開放，所有人都可以把街道當成自己的秀場。曼哈頓復活節遊行的傳統可追溯至19世紀美國內戰之後。當時，紐約的富裕階層習慣在聖派翠克大教堂以及臨近的聖托馬斯聖公會教堂(St. Thomas Episcopal Church)的復活節星期日宗教活動之後，在附近的街上著盛裝漫步，久而久之，這種漫步活動逐漸演變成一個時尚和創意的秀場，人們紛紛藉此機會展示各種設計得別出心裁的誇張帽飾與服裝。如今的「復活節帽子大遊行」已經發展成了紐約的一個文化名片，各族裔人士都樂意在這春暖花開的季節攜家帶口來到曼哈頓享受一次不一樣的週末假日。

帽子遊行的傳統始自曼哈頓人在復活節禮拜完畢後到街上走走的習慣，此後逐漸變成展示創...
帽子遊行的傳統始自曼哈頓人在復活節禮拜完畢後到街上走走的習慣，此後逐漸變成展示創意與個性的時尚秀場。(記者許君達／攝影)
從法拉盛趕來的華人舞蹈團吸引了眾多目光和鏡頭的聚焦。(記者許君達／攝影)
從法拉盛趕來的華人舞蹈團吸引了眾多目光和鏡頭的聚焦。(記者許君達／攝影)
帽子遊行是一個比拼創意的歡樂舞台，亞裔表演者帶來極富民族特色的「餃子帽」。(記者...
帽子遊行是一個比拼創意的歡樂舞台，亞裔表演者帶來極富民族特色的「餃子帽」。(記者許君達／攝影)
費城京劇團的胡女士畫了全套妝容，以一襲青衣形象亮相。(記者許君達／攝影)
費城京劇團的胡女士畫了全套妝容，以一襲青衣形象亮相。(記者許君達／攝影)
兔子是復活節的代表性形象之一。有表演者戴著白兔形象的帽子參與遊行。 (記者許君達...
兔子是復活節的代表性形象之一。有表演者戴著白兔形象的帽子參與遊行。 (記者許君達／攝影)
復活節星期日，紐約天氣晴好，帽子遊行遊人如織。(記者許君達／攝影)
復活節星期日，紐約天氣晴好，帽子遊行遊人如織。(記者許君達／攝影)

遊行 復活節 曼哈頓

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