紐約州議員提法 禁中國購買該州農地

紐約州民主黨籍州眾議員、州眾議會鄉村資源委員會主席以及農業委員會成員桑塔巴巴拉(站立者)。(美聯社資料照)

隨著本月10日紐約州 預算談判截止日迫近，紐約州議員在近日提出一項新法，禁止中國等「敵對國家」購買該州農地。目前，全美已有14州通過立法，禁止中國購買當地農地，另有15州正在考慮相關立法。

紐約州民主黨籍州眾議員、州眾議會鄉村資源委員會主席以及農業委員會成員桑塔巴巴拉(Angelo Santabarbara)，近日提出一項新法，禁止中國、古巴 、伊朗、北朝鮮、俄羅斯、委內瑞拉等敵對國家及其公民購買該州農地。法案還要求紐約州農業及市場廳(Department of Agriculture and Markets)編制一份詳細的報告，說明外籍地主所擁有的農地總量、每年的用地變化、以及農地用途。

桑塔巴巴拉表示，在與間諜活動相關的國家安全問題上，禁止中國等敵國繼續購買大量農地非常重要。該法案將確保未來在紐約州，任何農地都不會被對美國國家安全構成威脅的敵國購買，並保護美國的食品供應鏈。

根據聯邦農業部 的最新統計，紐約州有近75萬6000畝農地由外籍公民、團體、公司或政府持有，占總土地數量的3.8%。聖勞倫斯郡(St. Lawrence County)擁有最多的外籍農地產權，土地總面積達16萬226畝。在哈德遜河谷(Hudson Valley)地區，杜且斯郡(Dutchess County)的外籍農地最多，占5659畝，威徹斯特(Westchester)、博南(Putnam)、蘇利文(Sillivan)郡的數據則不在列。2020年的估算數據則表明，中國在美國擁有約19萬2000畝農地，土地資產估計總值達19億元。

聯邦農業部還表示，包括緬因州以及德州在內的全國大多數的州，對於外籍農地產權幾乎不存在監管或相關規定。目前，全美已有14州通過立法，禁止中國購買當地農地，指中國氣球兩月前曾出現美國上空，必須保護州主權、農民、及糧食供應，避免出現遭敵對國家控制的可能性。此前川普曾表示，如果他再次當選總統，將完全禁止中國公民購買美國農地。