紐約布朗士華裔耆老遭超速撞亡 家人目睹悲慘一幕

華裔耆老布朗士家門口遭超速者撞亡，家人下班回家巧遇目擊一切。(取自谷歌地圖)

紐約布朗士區近日發生一起超速肇事逃逸事故，一名從福州移民 來美的華人長者騎著電單車被撞身亡，而恰巧其家人路過，看到橫躺在地上的人衣著熟悉，隨後才睹了這一親人離世的殘酷場景。

警方表示，案件發生在5日晚11點22分左右，64歲的潘華(Hua Pan)在皮爾斯大道(Pierce avenue)向東騎行，在穿過莫里斯公園(Morris Park)的威廉 斯堡大橋路(Williambridge Road)時，被一輛向北行駛的白色皮卡撞上，使其連車帶人一起飛到了街旁的人行道上。

警方稱，潘華當時是在綠燈下騎行，有先行權，而機動車司機明顯在超速的情況下闖了紅燈；在發現自己撞人後，肇事者並沒有下車查看傷者情況而選擇猛踩油門，繼續沿威廉斯堡大橋路向北逃逸。

救援人員發現潘華住在距離案發地，皮爾斯大街不到200英尺的地方，頭部受重傷，躺在路旁；醫護人員立即將傷者送往雅可比醫院(Jacobi Hospital)，他在那裡被宣布死亡。

潘華的女婿說，他妻子在回家的路上遇到了這起事故——「我們走過那裡，看到他是中國人，然後又看到他穿的衣服有些似曾相識。」但最可怕的是，我們12歲的孩子也從房子裡出來，看到了這一幕，他現在整晚都睡不著。」

受害者家人表示，潘華來自福建省，大約30年前移民到美國，一直從事餐館工作，原本計畫65歲就退休。

目前還沒有人被捕，調查仍在進行中。

警方呼籲民眾，若知曉此案相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。