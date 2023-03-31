川普遭起訴 紐約市警數萬人待命 應對潛在騷動

近百家媒體在曼哈頓下城的刑事法院搭棚等候。(記者劉梓祁／攝影)

美國紐約曼哈頓 的大陪審團日前決定對前總統川普 (Donald Trump)提出刑事訴訟，川普將面對超過30項跟商業詐騙有關的罪名。30日下午起訴決定公布後，大量媒體和川普支持人士到達下城的刑事法院外等候最新消息，不少還拉起支持橫幅；31日，可見法院四周已有大量警員和車輛待命，防範在此敏感時刻可能爆發的騷亂，法院旁有近百家媒體搭棚等候。

大陪審團於30日下午對川普向色情片女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)支付「封口費」一事提起訴訟，指其於2016年總統大選前，通過私人律師柯恩(Michael Cohen)向丹尼爾斯支付13萬元，換取她不公開談論曾與自己發生性關係。

據悉，市警正與聯邦執法部門、法院人員、司法部和特勤局合作，為川普的提審和任何潛在抗議活動制定計畫，今日(31日)起已有包括便衣警員在內的3萬5000名警察待命，戒備水平接近時報廣場新年夜；多部門會在今日召開內部會議，協調下周的川普投案事宜，並對法院大樓進行實地勘察，其中15樓已被封鎖，其為此案主審法官默欽(Juan Merchan)辦公室所在樓層。

川普早前曾發出警告，稱針對他的刑事起訴可能會為美國帶來「死亡和破壞」；曼哈頓地區檢察官 白艾榮(Alvin Bragg)日前還收到死亡威脅信件，其中附有白色粉末。