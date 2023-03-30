蔡英文紐約會小廚神朱如茵 品嚐涼圓挺台「廣結良緣」

蔡英文總統（左三）試吃「小小頂級廚師美國版（MasterChef Junior USA）」第8季冠軍朱如茵（右）製作的涼圓。(記者丘采薇／攝影) 丘采薇

蔡英文 總統今天在紐約過境第二天，下午前往台駐紐約經濟文化辦事處，與友邦駐聯合國常任代表會面，並與實境節目「小小頂級廚師美國版（Master Chef Junior USA）」第8季冠軍朱如茵（Liya Chu）及近期受文化部邀請赴紐約參展的插畫家張雅晴、鍾逸婷互動。

朱如茵今天以台式點心「涼圓」排列成台灣形狀拼盤，朱如茵說，她的發想是因為諧音「良緣」，涼圓雖小，背後有很多意義，希望台灣廣結善緣。她也說，拼盤以蘭花點綴，呈現「Team Taiwan」字樣。Team Taiwan直譯為台灣隊，她想傳達「我們都是台灣隊」，並借用「挺台灣」諧音。

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現場蔡英文也品嚐紅豆抹茶口味的涼圓，蔡英文問大家，「我要吃嗎」，然後叉起一顆涼圓展示了一下，隨後一口吃掉，大力稱讚很好吃。朱如茵日前曾與蔡英文合作拍民進黨節目「一碗麵的時間」，當場重現她得冠軍時的經典料理「蜜汁烤鰻魚米粉」，當時蔡英文吃了也讚不絕口。

蔡英文今天也和插畫家張雅晴、鍾逸婷互動，兩人受文化部邀請，將參加4月初登場的紐約漫畫及卡通博物館 藝術節（MoCCA Arts Fest），張雅晴也特別介紹她的作品「紅配綠」，她說，2018年婚姻平權公投 前夕，她看到網路上提到「法案通過後小孩都會變同性戀」等言論，希望以這個作品作為反擊，也希望把台灣自由多元價值觀帶到更遠的地方。

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