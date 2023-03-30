紐約中領館媒體沙龍：反對美故意抬高台灣地位

錢進在早餐會上回答記者提問。(記者張晨/攝影)

中華民國總統蔡英文 過境美國東西岸，夾在美中兩強角力中間，29日抵達紐約並舉辦了首次公開活動，宴請僑胞；中國駐紐約總領館30日早在曼哈頓上西區舉辦今年第二期「媒體沙龍」，邀中文及主流英文媒體出席，就關心台灣議題對談；副總領事錢進表示，台灣自古以來就是中國領土的一部分，中方堅決反對任何形式的美台官方往來——升級美台實質關係，衝擊中美關係的政治基礎，不僅無益於地區和平安全穩定，也不符合中美兩國人民共同利益。

錢進對領土及兩岸歷史進行了簡要介紹，1943年「開羅宣言」明確規定把台灣等日本竊取的中國領土歸還中國；他也對「過境」一詞使用提出質疑，稱所謂「過境」是假，謀求「突破」、宣揚「台獨」是真；堅決反對美方違反一個中國原則，同台灣當局進行任何形式的接觸。

另外對於蔡英文將按計畫更與眾院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)舉行會談一事，錢進表示，這是故意提高台灣的官方地位，意圖利用台灣問題來圍堵中國；希望美國能堅守三個聯合公報，更呼籲停止向台灣出售武器。

現場有記者提問稱，目前前總統馬英九 訪中之旅持續進行，外界聲音稱這是中方故意安排——對此錢進表示，這並非中方的「一面之詞」，若看支持率，蔡英文此次到美遠不如馬英九訪中。

總領事黃屏同日也撰文表示，台灣自古以來就是中國領土的一部分，從來就不是一個國家，將來更不可能是一個國家，這是台灣問題的真實現狀；麥卡錫如不汲取裴洛西的錯誤教訓，打「台灣牌」帶來的惡果將不得不由期盼中美友好的兩國普通民眾承受。

「隨著中美採取措施，逐步放寬疫情管控限制，中美有望迎來雙方經貿、文化和人員等交往新增長。在此關鍵時刻，任何負責任的政客均應避免利用台灣問題干涉中國內政，破壞兩國關係的政治基礎。」他說。