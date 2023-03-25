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紐約州新法為酒駕「開綠燈」 駕駛重罪駁回率飆升

記者張心／紐約即時報導
紐約市酒駕案件駁回率飆升。（MTA提供）
紐約市酒駕案件駁回率飆升。（MTA提供）

自2020年紐約州改革交通起訴證據法以來，紐約市曼哈頓交通違規案件的駁回率大幅增加；僅在去年，就有超過一半的交通案件被駁回，醉駕和重罪駕駛犯罪案件的駁回率更是飆升15%，達到2019年的兩倍之多。

曼哈頓地檢白艾榮(Alvin Bragg)承認，改革後的法案使曼哈頓的刑事司法系統不堪重負。因為新法規定，檢察官需要在交通違章案件提審後的15天內，交出與指控案件相關的所有證據，而此前的舊法律並無硬性的時限要求。

這給檢方取證和起訴帶來很大困難，譬如，對於酒後駕車的起訴，檢察官必須驗證酒精檢測儀的校準程度，而這是一項非常耗時的過程，需要收集和審查大量文件，所以整個過程經常要超過15天的期限。

根據檢方數據，新法生效以來，發生在曼哈頓地區，包括酒駕在內的交通重罪駁回率從2019年的6%飆升到18%。但是在新法未生效的2019年，所有車輛和交通有關的案件中，僅有18%被駁回，且全部是因技術或其他原因；當新的證據法推行後，2020年的總體駁回率上升到44%。

2021年，曼哈頓地檢所有交通案件的駁回率增加到50%；2022年又增加到51%。盡管白艾榮未上任曼哈頓地檢之前，曾在提案階段支持新的證據法，但目前他對州立法機構表達了強烈的不滿，「我支持改革的意圖，但該法給我們的檢察官帶來了巨大的負擔。」白艾榮表示，數以千計的交通案件因與案件本質無關的法律技術問題而被駁回。

「處理交通案件的檢察官非常忙碌，對他們來說，交出材料是一項嚴峻的挑戰。」酒駕辯護律師、前檢察官弗萊徹(Lance Fletcher)表示，新證據法正在加劇紐約市檢察官不足的問題，並且為交通違規案件「開了綠燈」，「以證據不足為理由辯護，使駁回案件變得非常容易。」

「我們的州立法者創造了一個怪異的世界，守法的公民和執法部門變成了壞人，犯罪分子成了好人和需要被寬恕的對象。」溫和派民主黨人、市議員霍頓(Robert Holden)指出，「新證據法使酒駕分子可以逍遙法外，無辜民眾的性命變得異常危險，我們的交通安全使人擔憂。」

曼哈頓 檢察官 白艾榮

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