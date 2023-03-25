紐約連環車禍喪命華嫗出殯 親友悲痛泣別

車禍死者譚梁月薇25日出殯。(記者顏潔恩/攝影)

本周在紐約布魯克林班森賀嚴重連環車禍 中被撞身亡的69歲華裔老嫗譚梁月薇(Yuet Mei Tam Leung，前譯梁悦)，25日在戴克高地萬壽殯儀館舉行追思會和出殯，數十名家人、親友、民意代表等出席悼念；布魯克林檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)亞裔 助理吳建宏(Kin Ng)透露，已安排一整個團隊專門調查此案，將還家屬公道。

20日中午12時左右，柯諾普洛夫(Vitaliy Konoplyov)涉嫌在18大道交64街口闖紅燈，造成二死五傷的恐怖車禍；除譚梁月薇外，另名被撞及的轎車車主斯坦凱(Stancho Stanchev)，也因此喪命。

據悉，譚梁月薇祖籍廣東台山，1989年與丈夫從香港移民來美，在曼哈頓華埠的萬寧藥房工作了20多年，直到新冠疫情期間因腿傷而退休 ；夫婦倆育有一對子女，現都已成家，車禍發生時她就在去看醫生的路上，不料遭遇飛來橫禍。

25日死者的丈夫和兒女均到場送她最後一程，仍處於悲傷之中，家屬不願對媒體作出回應；一名與她共事多年的前同事難過說道，譚梁月薇生前是個十足的「開心果」，性格開朗討喜，同事都暱稱她為「Betty」、「阿肥」，就算退休了也依舊保持聯繫，定期出來見面。已子孫滿堂的她原本到了安享晚年的日子，沒想到卻出如此意外，令人唏噓。

松柏之家行政總監陳偉儀指出，車禍發生後，州長、市長辦公室均派人與家屬密切溝通，市長亞當斯(Eric Adams)的亞裔事務主任鄭祺蓉與多名顧問也特意拜訪了死者的家屬，表達慰問。

消息指，車禍現場一片狼籍，警方要搜尋遺物時連死者的皮包都沒找著，家人不久前才在62分局、瑪摩利醫院的配合下將部分遺物領回，讓死者可帶著生前的一些貼身物品陪葬。

家屬一時間無法接受悲劇的發生，又面對警方報告中死者名字、出生日期信息錯誤，導致無法申請死亡證和索賠保險而感到氣憤；「他們不尊重我太太」，丈夫曾埋怨道，後來在市警高速公路部門(NYPD Highway Division)的更正下，才得以完成後事。