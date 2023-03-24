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曼哈頓勿街火勢受控 2住戶、8消防員受傷

記者劉梓祁／紐約即時報導
該棟大樓為美東聯成公所所有。(取自市消防局推特)
該棟大樓為美東聯成公所所有。(取自市消防局推特)

曼哈頓華埠勿街(Mott St.)一棟六層商住建築24日下午發生三級大火，火勢從一樓迅速向上蔓延，現場濃煙滾滾、焦味四散，數十輛消防車及上百名消防員到場灌救，導致華埠多條街道被封；由於該棟樓三層以上為住家，市消防局將住戶疏散，並抬出行動不便者，期間包括兩名住戶、八名消防員共十人受到輕傷。

(影音來源：記者劉梓祁)

市消防局表示，當天下午2時30分左右接獲報案稱勿街47號一樓禮品店發生大火，首批消防員到場後，發現火勢猛烈且迅速向上層蔓延，由於起火位置為店門正前方，給救援增加難度，共140名消防員到場參與撲救，所幸迅速控制火勢，期間受到輕傷的兩位居民和八位消防員，均在現場得到救治。

勿街47號24日下午突發三級大火。(記者劉梓祁／攝影)
勿街47號24日下午突發三級大火。(記者劉梓祁／攝影)

該棟樓業主為美東聯成公所，六層樓共有21戶，據了解，大火最先由底層「富豪禮品店」天花板角落開始，店員曾嘗試撲滅，但火勢很快就往外擴散，明火和濃煙壟罩整棟大樓，樓內居民匆忙向外逃生，有長者被消防員從樓內抬出，也有住戶還來不及穿衣服，就倉皇逃出；有目擊者稱，起火後聽到多下爆炸聲。

富豪禮品店老板哈珊(Mirza Hassan)表示，事發時他正在招呼客人，一名顧客提醒他天花板有火苗，隨後他試著和兄弟滅火，但無奈火勢蔓延太快，跑出後已見店鋪被火海吞沒，控制不住情緒失聲痛哭；哈珊說，他平時工作生活都在店內，如今無家可歸，初估損失高達50萬元。

勿街47號24日下午突發三級大火。(記者劉梓祁／攝影)
勿街47號24日下午突發三級大火。(記者劉梓祁／攝影)

聯成公所梁漢本表示，事發時有十幾名舞蹈隊成員和數名公所成員在二樓的公所內，聽到火警後順利逃生；他看到大樓被燒毀心情沈重，公所外部被嚴重燒毀，內部則因為高壓水槍救火導致受損，公所牌匾也有一半被燒到焦黑。

市消防局消防事務代主任卡勞(Thomas Currao)在會後於現場召開記者會，表示此次火災主要導致建築朝勿街側一層到四層損毀嚴重，其中一層商鋪已被燒成灰燼，起火原因仍在調查。

由於調查和危險排查，樓內住戶暫時不得返回家中，僅能按樓層分批進入取走個人物品後由紅十字會安排入住酒店；住在大樓後方的住戶最早可在25日返回，但面勿街的住戶仍需等候通知，紅十字會協助安排至少三晚的酒店住宿。

市議員馬泰(Marte Christopher)在事發後趕至現場，表示對從對1925年就在此處的聯成公所失火感到遺憾，將會幫助樓內的住戶處理善後工作，並呼籲提防趁亂偷盜現象。

華埠 曼哈頓

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