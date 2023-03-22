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紐約毒癮慣犯 尾隨多名少女進公寓強姦 檢方控多項重罪

記者張心／紐約即時報導
職業慣犯「癮君子」尾隨多名少女強姦。（取自Jamel McIver推特）
職業慣犯「癮君子」尾隨多名少女強姦。（取自Jamel McIver推特）

一名21歲女子日前在返回紐約市上西區的家中時，遭職業慣犯「癮君子」尾隨，進入公寓樓電梯間後遭脅迫，被慣犯拉至樓梯間強姦；該罪犯此前也曾尾隨布朗士區16歲少女進公寓，並從防火通道潛入其家中進行強姦。

根據法院紀錄，30歲的麥克弗(Jamel Mciver)為職業慣犯，有14次被捕紀錄，因有毒癮而被遣送戒毒康復中心，但在辯護律師的失誤中被釋放，隨即於本月4日凌晨1時20分左右，隨機尾隨女子強姦並逃跑。

根據曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin L. Bragg)今日的起訴書，麥克弗跟蹤了一名21歲的陌生女子，尾隨其走入上西區西65街和西區大道(West End Avenue)附近的公寓樓，在對方進入電梯間後，脅迫受害人離開電梯，並逼迫對方進入樓梯間，以生命為要挾並強姦了該女子，之後徒步逃離現場。

警方表示，麥克弗對受害人實施生命威脅，揚言「不顧從就殺了她」；被害人在遭受磨難時，拿手機拍攝到麥克弗的臉，之後同警方對比樓外監控錄像一致。

作為有14次犯罪記錄的慣犯，麥克弗還曾在2019年，於布朗士跟蹤一名16歲少女，通過防火通道進入對方家中，試圖強姦當時正在熟睡的受害人。警方表示，麥克弗以「不要尖叫，我有槍」為要挾，要求受害人服從。

逃跑後的麥克弗在兩日後被逮捕，於2020年在自己的擔保下被釋放，法庭為受害者發出保護令。

本月上西區作案後，麥克弗於5日下午4時再次被捕，曼哈頓地檢22日以三項重罪，即一級強姦罪、一級犯罪性行為罪、二級性動機入室盜竊罪，對其進行起訴。

麥克弗在上西區強姦得手後逃跑。（警方提供）
麥克弗在上西區強姦得手後逃跑。（警方提供）

布朗士 曼哈頓 紐約市

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