川普封口費案敏感 紐約市高度警戒 市警備戰以應突發

川普封口費案敏感，全市「高度警戒」市警全員備戰以應突發。(記者張晨/攝影)

前總統川普 在2016年大選期間付給緋聞對象、成人電影 女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)13萬元「封口費」而遭曼哈頓區域檢察官調查；有消息稱其或在21日前後被捕，且川普此前又煽動其支持者「抗議、抗議、抗議。」紐約市 警將當日安保升級為「高度警戒」，全員戒備以應對突發情況，而這比發生在紐約市的任何一場大型活動出動的安保人數都多。

影片來源：youtube/ CBS Mornings

市警目前約有3萬6000名制服警員和1萬9000名文職雇員，本周部門備忘錄顯示，預計所有3萬6000名警員都將嚴陣以待，隨時準備21日的部署。

兩黨許多議員和政界人士都表示，沒有人希望國會攻擊案重演；共和黨人聲稱，他們預計示威活動不會演變成暴力活動，但也警告，不要圍繞任何潛在的起訴展開「政治鬧劇」。

知情人士透露，20日下午市警已與美國特勤局(U.S. Secret Service)和州法院官員的公共安全負責人會面，決定從21日上午開始加強法院周圍的安保。

然而，該消息人士表示，起訴書最早要到22日才會提出，而且川普本周可能不會來紐約；該官員稱，會上就許多瑣事進行了討論，比如在哪裡安裝額外的照明設備，如何設置更多障礙物，以及派遣特別響應小組等。

➤➤➤福斯新聞：有新證人 川普今天不會被捕

市警稱，此次會像聯合國進駐紐約時一樣，加強安保，但他們認為本周內不會發生；「起訴可能會發生，但他們認為川普本周不會來。因為周三將有新證人出席對大陪審團作證；如果決定逮捕川普，日程可能至少要延到下周。」