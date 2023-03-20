我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／下班後的疲勞程度 其實與你的工時長短無關

危機可望緩解 道指漲382點

布碌崙班森賀發生致命車禍 2死5傷

記者胡聲橋／紐約即時報導
被撞爛的肇事車輛。(記者胡聲橋/攝影)
被撞爛的肇事車輛。(記者胡聲橋/攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀20日發生致命車禍，導致2人死亡，5人受傷。

20日中午大約12時48分，在班森賀18大道交64街處，一輛白色轎車在18大道上南向超速行駛，這輛轎車闖紅燈，撞上了另一輛黑色轎車。撞車後，這兩輛車都失去了控制，肇事車輛撞上了人行道，撞倒了一個路牌桿；另一輛車被撞到了馬路中間，據目擊者稱，兩輛車都撞上了行人。

警察和急救人員趕到現場後，把五名受傷者送到了瑪摩利醫院，其中兩名傷者不幸去世，還有一名傷者病情危急。救護人員還把其他2名傷者送進了信義會醫院(Lutheran Hospital)接受治療，預計這兩名傷者將會康復。據附近一間名為「美食粥面館」的華人餐館的員工說，在一起事故中被撞倒的人不僅有事發時正在過馬路的人，也有人行道上的人。一名正過馬路人行道上的人被直接撞到了停靠在馬路旁邊的一輛大巴車下，這人生還的可能性不大。這名員工還說，事故發生後，有一些猶太人打扮的人趕來救援，她因此認為受害者中應該有幾位猶太人。這名店員說，根據她的觀察，應該沒有華裔成為受害者，但這個消息並沒有得到警方確認。

肇事司機事發後留在現場，後來被警方扣押。據華人餐館的員工介紹，肇事車輛上一共有三個人。

事故發生後，現場一片狼藉。(記者胡聲橋/攝影)
事故發生後，現場一片狼藉。(記者胡聲橋/攝影)
據華人餐館「美食粥面館」的員工指認，中間被攙扶者為肇事司機。(讀者提供)
據華人餐館「美食粥面館」的員工指認，中間被攙扶者為肇事司機。(讀者提供)
據華人餐館「美食粥面館」的員工指認，右邊站立者被肇事司機，旁邊坐地上的兩人事故時...
據華人餐館「美食粥面館」的員工指認，右邊站立者被肇事司機，旁邊坐地上的兩人事故時都在肇事車輛上。(讀者提供)
事故發生後，現場一片狼藉。(記者胡聲橋/攝影)
事故發生後，現場一片狼藉。(記者胡聲橋/攝影)
事故發生後，救援人員趕來救助。(讀者提供)
事故發生後，救援人員趕來救助。(讀者提供)
被撞爛的另一車輛。(記者胡聲橋/攝影)
被撞爛的另一車輛。(記者胡聲橋/攝影)

8大道 華人 猶太

上一則

重振旅遊業 霍楚、亞當斯啟動「我們愛紐約」宣傳活動

延伸閱讀

亞裔投票率低 皇后區民主黨青年促參政

亞裔投票率低 皇后區民主黨青年促參政
紐約台山聯誼會慶婦女節 女士獲贈玫瑰

紐約台山聯誼會慶婦女節 女士獲贈玫瑰
5童死亡 紐約16歲少年駕車 撞樹釀慘劇

5童死亡 紐約16歲少年駕車 撞樹釀慘劇
路邊車突開門 布碌崙華女騎士遭撞倒送醫

路邊車突開門 布碌崙華女騎士遭撞倒送醫
布碌崙巴克萊中心 20日大型就業博覽會

布碌崙巴克萊中心 20日大型就業博覽會

熱門新聞

（取自推特）

郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離

2023-03-15 15:54
中國宣布恢復十年多次入境簽證，海外華人喜出望外。(國航臉書)

入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半

2023-03-15 07:51
圖為郭文貴2018年出席紐約活動。(Getty Images)

郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發

2023-03-17 07:01
曼哈頓熱門韓餐廳外賣現「整隻死老鼠」亞女食客提告，餐廳拒認。(取自李尤妮斯IG)

曼哈頓外賣現「整隻死老鼠」食客提告 餐廳：碰瓷熟客

2023-03-16 14:02
皇后區三家銀行一日內發生連環搶劫案。(警方提供)

紐約皇后區花旗、龐塞、皇佳商業3銀行 同一天連環被搶劫

2023-03-14 06:50
32. 圖為郭文貴2018年出席紐約活動。(Getty Images)

郭文貴「財富密碼」：扛反共大旗 斂財逾10億

2023-03-15 22:26

超人氣

更多 >
車內玩手機 突遭槍指頭…洛縣商場劫匪猖狂 華女驚魂交出財物

車內玩手機 突遭槍指頭…洛縣商場劫匪猖狂 華女驚魂交出財物
花費少、氣候暖…大批美國人移居南歐 過夢想生活

花費少、氣候暖…大批美國人移居南歐 過夢想生活
偷30元塑膠牌遭追車 女子880高速公路被車撞死

偷30元塑膠牌遭追車 女子880高速公路被車撞死
56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談
業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的

業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的