布碌崙班森賀發生致命車禍 2死5傷

被撞爛的肇事車輛。(記者胡聲橋/攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀20日發生致命車禍，導致2人死亡，5人受傷。

20日中午大約12時48分，在班森賀18大道 交64街處，一輛白色轎車在18大道上南向超速行駛，這輛轎車闖紅燈，撞上了另一輛黑色轎車。撞車後，這兩輛車都失去了控制，肇事車輛撞上了人行道，撞倒了一個路牌桿；另一輛車被撞到了馬路中間，據目擊者稱，兩輛車都撞上了行人。

警察和急救人員趕到現場後，把五名受傷者送到了瑪摩利醫院，其中兩名傷者不幸去世，還有一名傷者病情危急。救護人員還把其他2名傷者送進了信義會醫院(Lutheran Hospital)接受治療，預計這兩名傷者將會康復。據附近一間名為「美食粥面館」的華人 餐館的員工說，在一起事故中被撞倒的人不僅有事發時正在過馬路的人，也有人行道上的人。一名正過馬路人行道上的人被直接撞到了停靠在馬路旁邊的一輛大巴車下，這人生還的可能性不大。這名員工還說，事故發生後，有一些猶太 人打扮的人趕來救援，她因此認為受害者中應該有幾位猶太人。這名店員說，根據她的觀察，應該沒有華裔成為受害者，但這個消息並沒有得到警方確認。