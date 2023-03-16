「危害公安」紐約市民代集會 促按時關閉雷克島監獄

市議長歐德思等民代16日在市政廳前集會，要求市府履行法律義務，2027年按時關閉雷克島監獄。（記者和釗宇 / 攝影）

市主計長蘭德(Brad Lander)日前報告顯示，全紐約市在押人員遠高於關閉雷克島監獄 後、新建四座城區監獄的容納量，意味按這一水平，雷克島監獄難在2027年按時關閉；市議長歐德思(Adrienne Adams)等民代16日在市政廳前集會，要求市府履行法律義務，2027年按時關閉雷克島監獄；此前市議員馬泰(Chris Marte)提出改建而非重建華埠 城區監獄，歐德思表示，對一切有利於按時關閉雷克島監獄的選項都可考慮。

歐德思在市情咨文中重申要求市府按時關閉雷克島監獄後，不利於按時關閉雷克島監獄計畫的信息頻頻出現；此前有報導稱，布碌崙城區監獄合同顯示要到2029年才能完工；蘭德日前公布市懲教局數據月報顯示，目前全市在押人數近6000人，遠超四座城區監獄3300人的容納量，若無法減少在押人數，雷克島監獄恐無法按時關閉。

同時，雷克島監獄患有嚴重精神疾病的在押人數繼續上升，從去年12月的1111人升至1月的1153人；懲教局制服人員則繼續下降，2月降至6632人，病假人數有所下降；監獄暴力事件數量則仍高於疫情前，但相比1月有小幅下降。

歐德思表示，去年共有19人在監獄離世，為十年以來死亡人數最多的一年，「市府沒能解決心理健康危機，導致雷克島變成了事實上的精神病院，卻沒有任何適當的服務；無論是那裡的獄警還是在押人員，都在持續經歷暴力和創傷的惡性循環。」

她說，雷克島監獄事實上是在危害公共安全，「市府和所有利益相關方必須致力於預防犯罪、減少多餘的在押人口，讓監護更加安全，停止犯罪的旋轉門，這些措施包括讓更多提供更多心力健康治療、給出獄人員提供更多就業機會、支持型住房，讓重歸社區的人們安定的生活。」

鑑於目前城區監獄建案推進緩慢，歐德思表示，市長亞當斯 (Eric Adams)此前親口表示將遵守法律按時關閉雷克島監獄，市議會也將與各方合作，排除一切阻礙，動用立法權確保雷克島按時關閉。