郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離

（取自推特）

中國紅通商人、億萬富翁郭文貴 15日早晨遭聯邦調查局(FBI)逮捕，當執法人員仍在其位於曼哈頓 上城的住處採證調查時，該處發生火災，相關人員被迫緊急疏散，當局目前未證實兩事件相關。

郭文貴。（Getty Images）

郭文貴2017年攝於他在曼哈頓的高級公寓。(Getty Images)

郭文貴2017年攝於他在曼哈頓的高級公寓。(Getty Images)

該大樓Sherry-Netherland Hotel位於五大道及60街口，ABC電視台報導，郭文貴於38樓頂樓的住處，有15個房間，市價約3250萬元。他於早6時被捕，該處18樓於約中午時發生火警，當時聯邦調查局人員仍在樓內，被迫暫時撤離，火勢於約兩小時後被控制，無人受傷，目前消防局及聯邦調查局均暫無評論。

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據了解，該樓部分因火警嚴重受損。

郭文貴住處大樓起火。(Citizen截圖)

影片來源：世界新聞網 一洲焦點