郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離

中國紅通商人、億萬富翁郭文貴 15日早晨遭聯邦調查局(FBI)逮捕,當執法人員仍在其位於曼哈頓 上城的住處採證調查時,該處發生火災,相關人員被迫緊急疏散,當局目前未證實兩事件相關。

郭文貴。(Getty Images)

郭文貴2017年攝於他在曼哈頓的高級公寓。(Getty Images)

該大樓Sherry-Netherland Hotel位於五大道及60街口,ABC電視台報導,郭文貴於38樓頂樓的住處,有15個房間,市價約3250萬元。他於早6時被捕,該處18樓於約中午時發生火警,當時聯邦調查局人員仍在樓內,被迫暫時撤離,火勢於約兩小時後被控制,無人受傷,目前消防局及聯邦調查局均暫無評論。

據了解,該樓部分因火警嚴重受損。

郭文貴住處大樓起火。(Citizen截圖)

