郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離
中國紅通商人、億萬富翁郭文貴15日早晨遭聯邦調查局(FBI)逮捕，當執法人員仍在其位於曼哈頓上城的住處採證調查時，該處發生火災，相關人員被迫緊急疏散，當局目前未證實兩事件相關。
該大樓Sherry-Netherland Hotel位於五大道及60街口，ABC電視台報導，郭文貴於38樓頂樓的住處，有15個房間，市價約3250萬元。他於早6時被捕，該處18樓於約中午時發生火警，當時聯邦調查局人員仍在樓內，被迫暫時撤離，火勢於約兩小時後被控制，無人受傷，目前消防局及聯邦調查局均暫無評論。
據了解，該樓部分因火警嚴重受損。
#BREAKING Fire Consumes Entire 18th Floor of Chinese Billionaire Miles Guo Wengui's Apartment in Midtown Hotel, Following his Arrest— Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) March 15, 2023
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影片來源：世界新聞網 一洲焦點
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