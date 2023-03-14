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不漲價了？紐約州議會拒絕州長救助MTA計畫

記者和釗宇╱紐約即時報導
紐約州議會參眾兩會拒絕霍楚在預算案中提出的大都會運輸署(MTA)財務救助計畫，認為應該提高企業稅和富人稅而非普遍提高工資稅來為MTA籌資。（記者和釗宇／攝影）
紐約州議會參眾兩會拒絕霍楚在預算案中提出的大都會運輸署(MTA)財務救助計畫，認為應該提高企業稅和富人稅而非普遍提高工資稅來為MTA籌資。（記者和釗宇／攝影）

紐約州議會參眾兩會14日針對州長霍楚(Kathy Hochul)的新財年預算分別提出反饋案，基本拒絕了霍楚在預算案中提出的大都會運輸署(MTA)財務救助計畫，認為應該提高企業稅和富人稅而非普遍提高工資稅來為MTA籌資，避免漲價，同時也不支持紐約市每年出資5億元補貼MTA；同時，州參議會也反對修改保釋制度以及增加紐約市特許學校上限的提議。

新冠疫情讓MTA的財務困難雪上加霜，霍楚上月公布了總額為2270億元的新財年預算，計畫將提高下州地區薪酬税來為MTA籌資，將紐約市新建賭場的稅收補貼MTA，同時呼籲紐約市每年為MTA籌集5億元資金，並在下財年為MTA提供3億元的一次性撥款，但仍計畫今年和2025年漲價兩次。

然而，儘管州議會也承認MTA的財務困境需要解決，卻仍然反對州府的計畫；州參議會提出，可根據營收提高企業稅和富人稅而非普遍提高工資稅來為MTA籌資，同時也可提高網約車在曼哈頓商務區的運營的費用，不支持由紐約市每年出資5億元。

此外，參議會還提出在紐約市設立居民停車許可系統，並終止麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)的天價免稅額，將兩項收入補貼給MTA，賭場收入應補貼教育；參議會還提出每區設兩條免費的公車線路。

眾議會的反饋案與參議會大同小異，提出將企業稅提高2%，並給MTA撥款1億9600萬元避免5.5%的票價漲幅，並撥款5000萬元用於免費公車線路試點；與參議會不同的是，眾議會同意將賭場收入補貼MTA，也未提到MSG的免稅問題。

此外，州議會也反對霍楚取消紐約市特許學校數量上限和進一步增加法官的自由裁量權的計畫，後者取消要求法官採取「最低限制」措施確保嫌犯回歸法庭的條款；同時，霍楚計畫調漲州大和市大學費、禁止帶味菸草產品的提議也遭反對，但同意香菸稅每包增加1元。

未來兩周，霍楚、州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)和州眾議長希士提(Carl Heastie)就預算舉行磋商，最終定案截止日期為4月1日；但目前州府與州議會關係緊張，此前州參議會否決了霍楚的州上訴法院首席法官提名，霍楚此前也表示預算談判可能延宕，而去年的預算談判就因為雙方在保釋制度問題上的分歧而延宕超過一周。

MTA 霍楚 紐約市

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