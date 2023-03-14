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紐約70歲老翁「殺豬盤」戀愛騙局 5女被騙180萬

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紐約70歲老翁「殺豬盤」戀愛騙局 5女被騙180萬

記者張心／紐約即時報導
紐約70歲老翁設「殺豬盤」騙局，約會軟件騙5名女性180萬。（Getty Images）
紐約70歲老翁設「殺豬盤」騙局，約會軟件騙5名女性180萬。（Getty Images）

紐約69歲老翁卡尼(Nelson Counne)八年間通過「殺豬盤」戀愛騙局，引誘五名女性投資詐騙共計180萬元；曼哈頓地區檢察官日前對其進行起訴，卡尼被控一級詐騙等多項罪名。

曼哈頓地檢白艾榮(Alvin L. Bragg)表示，卡尼在過去八年中以行騙為生，對不同女性謊稱自己愛上她們，繼而用虛假的投資機會引誘她們花錢，再將騙取的錢財用來償還之前的受害者，得手後尋找下一個「殺豬盤」行騙對象，並依靠這些女性的錢生活。

檢方起訴書中顯示，2012年12月2日至2021年1月22日期間，卡尼使用在線約會軟件，以Nelson Roth或Justin Roth的化名和受害者見面，謊稱自己是富裕的退休獨立藝術品經銷商和投資人，在倫敦、法國南部和紐約市曼哈頓都有房產。

卡尼在騙取對方的信任後，謊稱自己可以介紹投資機會，但拒絕提供具體細節，只表示這是「介於合法和非法之間的灰色地帶」，並暗示自己有內部信息。他稱自己掌握的投資機會包括阿里巴巴(Alibaba)，那時該公司正準備公開上市。

此外，他表示自己和前谷歌公司高管經營了一家新公司，主要經營在線彩票業務，只對潛在的大學生開放，以此為學生們贏得學費。受害者們最初都猶豫不決，但在卡尼堅持不懈的再三勸說下，最後每個人都同意投資。

在受害者們進行初始投資後，卡尼又向受害者們索取更多額外資金，他辯解說，這些錢需要用在投資相關的開支，比如支付給「中間人」以確保交易完成，也要給科技創業公司員工住房和工資。卡尼聲稱自己的錢都被綁在了投資上，或者用在了美國和歐洲對其金融活動的調查中，所以自己的帳戶處於凍結狀態。

檢方表示，卡尼每次都對受害者承諾，幾周內就會償還每位受害者的投資本金並提供客觀的利潤，但最終證明所有的話都是謊言。他不僅在倫敦和法國南部沒有房產，而且根本就沒有出國旅行過，連護照都沒有。他也不是所謂的「富人」，帳戶中錢的唯一來源就是「殺豬盤」的受害者們。

卡尼遭控一項一級詐騙罪、兩項二級重竊罪(grand larceny)和一項三級重竊罪。

投資 曼哈頓 殺豬盤

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