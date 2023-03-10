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紐約州籲加強電單車監管 鋰電池安全宣導

記者張晨／紐約即時報導
一家位於曼哈頓華埠的華人車行因違法設置充電站被查封。(市消防局提供)
一家位於曼哈頓華埠的華人車行因違法設置充電站被查封。(市消防局提供)

電單車鋰電池自燃引發的火災，在人口密集的紐約市成為外力致死的危險誘因，曾推動電單車合法化的政客聯名致信州、市交通部門，稱必須整改對此類助力交通工具的安全騎行規範，並加強對正確使用電池的宣導，保障出行和充電安全。

參議員拉莫斯(Jessica Ramos)在本月就該問題致信州、市交通部門寫道：「我們也不能允許已經被邊緣化的移民社區繼續被妖魔化，該群體不成比例地使用電動助力交通工具，且已經成為了外賣勞動力的必備工具。」

她指出，隨著抵達紐約移民人數增加，少數族裔群體使用電單車的人數只會增加，新移民也需要接受安全騎行宣導，以減少發生事故的可能性。

這封致給州交通廳廳長多明戈斯(Marie Therese Dominguez)和市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)的信件由其他14名州參議員共同簽署，呼籲交通部門負責人提高意識，幫助減少涉及該設備的事故，防止由劣質電池和臨時充電點引發的火災。

「除非交通部門能積極主動地對電單車的安全使用進行適當教育，否則我們可能會面臨新的立法或地方市政當局完全以安全為理由禁止此類設備的使用。 」拉莫斯在2019年成功推動了電單車在州級的合法化。

最近，聯邦、州和市一級的提案都將矛頭指向了電單車的安全問題，尤其是其使用的鋰電池，市消防部門官員指責電池充點電導致致死火災頻發。

上周，市議會通過了禁止劣質或二手鋰電池的法案，州府也在等待類似的提案，國會的另一項立法將為電池設定安全標準參數，並禁止劣質型號的電池進口到美國。

市消防局表示，鋰離子電池是去年第四大火災死亡原因，僅次於電加熱器、攜帶式加熱器和吸菸；在2023年的第一個月，全市共發生1563起結構性火災，其中15起正在調查的火災初步顯示由鋰離子電池造成，這些案件已造成一人死亡，25人受傷。

全市房東已被要求在4月30日前張貼安全居住指南，警告居民有關電單車電池可能會引發的各類隱患。

移民 參議員 紐約市

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