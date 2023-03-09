最早的一次…紐約市高中放榜 PlaceNYC籲改回成績篩選

去年抽籤新規實行第一年，很多高分華人學生落榜，Place NYC在市教育局門口舉行大型抗議集會。（記者張心／攝影）

紐約市高中錄取結果於9日放榜，相比於去年6月才公布錄取結果，今年市教育局 (DOE)的節奏無疑加快不少，成為近年來最早發放通知的一年；但在此之餘，教育維權組織Place NYC再度呼籲當局應全面放棄抽籤錄取的方式，改回以考試成績篩選的招生 準則。

市教育局放榜普通公立高中和特殊高中 的錄取結果，學生和家長可登入個人Myschools帳號，查詢放榜通知。申請特殊高中的可在個人帳號頁面看到SHSAT考試成績、及最多一所的特殊高中錄取通知；然而，未被錄取的學生則不會顯示任何錄取通知，特殊高中也並未設立候選名單(Waitlists)。

「這是多年來最早放榜的一次，從恢復按照成績篩選，到提供清晰的申請程序，市教育局此次有了進步，但還不夠。」Place NYC發表聲明稱，繼續使用抽籤形式來決定學生錄取的方式是「不公平也不公正的」，建議平時成績、州考成績、其他學術評估應該成為錄取的主要因素。

市教育局本次的錄取結果，基於去年9月底公布的篩選規則，即高中採用抽籤入學方式，但優先錄取七年級成績排名全市前15%的學生，當這些第一梯隊的學生都被錄取之後，才會考慮其他學生。

Place NYC聯合主席莫美倫(Maud Maron)表示，公校生應該按照自己曾經努力拼搏而獲得的成績，進入同努力匹配的學校，而不是被告知自己獲得了一個糟糕的抽籤號碼。再者，考慮到每所學校95分的水平和概念不同，應該建立統一的、標準化的考試指標，作為公平招生準則。該組織強烈建議在明年的錄取中，將州考成績作為考慮指標，而且趕在今年4月州考前，趕緊變革並通知學生。

與此同時，Place NYC認為，恢復按照標準化考試成績為招生準則的改革，不僅僅適用於高中，也同樣應在小學、初中推行。「我們應該用非抽籤的招生方式來獎勵努力學習的學生，從全市的幼兒園到高中，招生層面增加更多一致性、可預測性、透明性的錄取方式，從而提升學生們的學習成績。」

目前，高中錄取結果剛公布，市教育局表示，具體統計數據尚未公開，未來會有進一步分析。