紐約韓裔雜貨店員遭槍殺 非裔嫌犯落網

曼哈頓韓裔雜貨店員遭槍殺，非洲裔嫌犯落網。(市警提供)

曼哈頓上東城一名韓裔 雜貨店員近日深夜遭一名身穿防護服的非洲裔搶劫犯槍殺，警方9日表示，嫌犯已於同日被捕，但名字尚未公布；據悉，該39歲的嫌犯家住布碌崙 (布魯克林)，曾因重罪襲擊入獄，他不僅殺害了67歲的崔承哲(Sueng Chul Choi，音譯)，還搶劫至少其他三家雜貨店而被控罪。

警方表示，嫌犯住在布碌崙北部的綠點區(Greenpoint)，紀錄顯示，他曾因一起曼哈頓重罪襲擊案在州監獄服刑一年多，2004年9月被移民當局有條件釋放。 他的指控還在審理中。

該嫌犯在布朗士 被捕，目前正在市警42分局接受審訊。

槍殺案發生在3日晚11時30分左右，嫌犯走進了位於東81街和第三大道交匯處熟食店「Daona Deli and Grocery」，用槍指著一名顧客的頭，命令他趴在地上，把隨身物品都掏出來；後來嫌犯又將注意力轉向了櫃台後的崔承哲，先用槍托朝他頭部猛擊，然後朝商店後面走去。

警方稱，趁機逃跑到街上的顧客聽到了身後一聲槍響，而當時崔承哲已頭部中彈；而嫌犯只從案發地搶了一盒打火機，便騎著一輛電動自行車逃離現場；而嫌犯此時已在全城作案多起，且殺人後也未停手，北上至布朗士區的「YaYa Deli」再次作案——警方稱，嫌犯的目標只是現金和香菸。

案發地附近街區華裔、韓裔以及日本裔經營的美容美甲和洗衣店林立，均為社區發生這樣恐怖的搶劫殺人感到擔憂。

市警即將召開發布會對該案進展詳述。