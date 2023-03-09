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紐約韓裔雜貨店員遭槍殺 非裔嫌犯落網

記者張晨／紐約即時報導
曼哈頓韓裔雜貨店員遭槍殺，非洲裔嫌犯落網。(市警提供)
曼哈頓韓裔雜貨店員遭槍殺，非洲裔嫌犯落網。(市警提供)

曼哈頓上東城一名韓裔雜貨店員近日深夜遭一名身穿防護服的非洲裔搶劫犯槍殺，警方9日表示，嫌犯已於同日被捕，但名字尚未公布；據悉，該39歲的嫌犯家住布碌崙(布魯克林)，曾因重罪襲擊入獄，他不僅殺害了67歲的崔承哲(Sueng Chul Choi，音譯)，還搶劫至少其他三家雜貨店而被控罪。

警方表示，嫌犯住在布碌崙北部的綠點區(Greenpoint)，紀錄顯示，他曾因一起曼哈頓重罪襲擊案在州監獄服刑一年多，2004年9月被移民當局有條件釋放。 他的指控還在審理中。

該嫌犯在布朗士被捕，目前正在市警42分局接受審訊。

槍殺案發生在3日晚11時30分左右，嫌犯走進了位於東81街和第三大道交匯處熟食店「Daona Deli and Grocery」，用槍指著一名顧客的頭，命令他趴在地上，把隨身物品都掏出來；後來嫌犯又將注意力轉向了櫃台後的崔承哲，先用槍托朝他頭部猛擊，然後朝商店後面走去。

警方稱，趁機逃跑到街上的顧客聽到了身後一聲槍響，而當時崔承哲已頭部中彈；而嫌犯只從案發地搶了一盒打火機，便騎著一輛電動自行車逃離現場；而嫌犯此時已在全城作案多起，且殺人後也未停手，北上至布朗士區的「YaYa Deli」再次作案——警方稱，嫌犯的目標只是現金和香菸。

案發地附近街區華裔、韓裔以及日本裔經營的美容美甲和洗衣店林立，均為社區發生這樣恐怖的搶劫殺人感到擔憂。

市警即將召開發布會對該案進展詳述。

韓裔 布朗士 布碌崙

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