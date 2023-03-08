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獨／紐約韓裔雜貨店員遭槍殺 嫌在逃 周圍商家擔憂

一洲焦點／拜登提富人加紅藍卡稅、國會暴動可能翻案？

獨／紐約韓裔雜貨店員遭槍殺 嫌犯仍在逃 周圍商家擔憂

記者張晨／紐約報道

曼哈頓上東城一間亞裔經營的雜貨店，近日深夜遭一身穿白色防護服的非洲裔男子持槍搶劫，67歲的店員遭到槍殺，而嫌犯作案後只帶著一盒打火機逃離了現場；截止8日，市警仍未逮捕任何人，且提高懸賞至1萬元；記者在現場看到，案發地周圍街區遍布著華裔韓裔以及日裔經營的美容美甲和洗衣店，均為社區發生這樣恐怖的搶劫殺人感到擔憂，業主表示，也想關門停業一陣，但奈何經營成本太高，有心無力，只能提早打烊，提醒所有員工要格外注意安全。

該案發生在3日晚11時30分左右，嫌犯走進了位於東81街和第三大道交匯處熟食店「Daona Deli and Grocery」，用槍指著一名顧客的頭，命令他趴在地上，把隨身物品都掏出來；後來嫌犯又將注意力轉向了櫃台後67歲的崔承哲(Sueng Chul Choi，音譯)，先用槍托朝他頭部猛擊，然後朝商店後面走去。

（影音來源：ABC7 YouTube 頻道）

警方稱，趁機逃跑的顧客在到街上後聽到了一聲槍響，而當時崔承哲已頭部中彈；市警助理警司肯尼(Joseph Kenny)表示，根據對崔承哲尸體的調查，發現其左手受傷，這表明他曾舉起手試圖保護自己，而槍則可能走了火。

嫌犯只從案發地得手了一盒打火機，便騎著一輛助力車逃離了現場；而嫌犯此時已在全城作案多起，且殺了人後也未停手，北上布朗士區的「YaYa Deli」再次作案——警方稱，嫌犯的目標只是現金和香菸。

熟食店「Daona Deli and Grocery」67歲的崔承哲遭到槍殺。(...
熟食店「Daona Deli and Grocery」67歲的崔承哲遭到槍殺。(記者張晨／攝影)

案發地附近街區華裔、韓裔以及日裔經營的美容美甲和洗衣店林立，華人洗衣店員仍如往常，身背著乾洗衣物走過案發門前駐足片刻，再繼續為附近居民樓的顧客送衣。

一不願透露姓名的華裔業主表示，案發後周圍店鋪都想停業，因為警察說嫌犯很可能會在作案後返回，所有人都人心惶惶，但因為無法承擔停業產生的成本，只得硬著頭皮繼續上工，提早打烊，提醒所有員工要格外注意安全。

截止8日發記者稿時，兇手尚未落網，而但現場不斷駐足的悼念者和社區居民表示，「這只是時間問題，沒有視他人生命如草芥的惡人能逃脫罪責。」

案發店鋪依舊停業，門口擺滿了悼念花束和留言——熟客稱呼崔承哲為「麥克」或「經理」；一位上前擺花的居民表示，他總和另一名亞裔女子在店裡忙前忙後，所有人都喜歡從這裡買夜宵三文治，因為崔承哲總能清楚記得所有熟客的喜好。

據悉，崔承哲的家人大部分定居芝加哥，他與妻子離婚後搬到紐約居住，其女才在去年3月死於心臟病。

案發店鋪依舊停業，門口擺滿了悼念花束和留言。(記者張晨／攝影)
案發店鋪依舊停業，門口擺滿了悼念花束和留言。(記者張晨／攝影)

華裔 韓裔 亞裔

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