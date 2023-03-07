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獨／紐約華埠再爆持槍劫賓士車 警：專盯華人

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獨／紐約華埠東百老匯再爆持槍劫賓士車 警：專盯華人

記者張晨／紐約即時報導
華埠東百老匯再次發生持槍劫車，華裔賓士車主受害。(取自谷歌地圖)
華埠東百老匯再次發生持槍劫車，華裔賓士車主受害。(取自谷歌地圖)

連日來，曼哈頓華埠東百老匯成為暴力持槍劫車的高發地——6日晚同一區域再發生一起，一名華裔受害者駕駛賓士被一夥蒙面歹徒持槍抵頭劫車；轄區市警五分局表示，近日幾起案件作案手段相似，且嫌犯均結夥、蒙面出動，是否為同一夥人尚未確定，但警方表示，嫌犯會將作案過程發散出去，極有可能再次發生；且目標均為華人駕駛的高檔車型。

警方表示，案件發生在6日晚11時47分左右，位於東百老匯96號前，一名華男車主駕駛賓士停在路旁；隨後三名非洲裔男子接近，亮出手槍威脅受害者並暴力將其拖出車外，開車駛離現場。

蒙面、持槍的作案手段在一周前才剛上演，當時一名華男車主駕駛一輛白色的奧迪Q7，在東百老匯88號的怡東樓舊址前的路邊等人，被二蒙面人持槍劫車。

知情人士表示，嫌犯找準了作案目標，一是華人、二是豪車；且案發區域周邊，也就是曼哈頓大橋下沒有攝像頭，此類案件發生後，提高了警方的調查難度。

對於是否為同一夥人作案，警方指出，一夥人得手，就會把這個「發財門路」散播出去；同樣圈子的人，也會組織伺機再次作案，所以劫車案再次發生的可能性非常大，呼籲在東百老匯附近活動的司機，莫要深夜在路旁停留，更要隨時隨地鎖好門窗。

警方呼籲民眾，若有知曉此案相關線索者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

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