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紐約長島「小飛機墜毀」1死2重傷 郊區房屋冒出濃濃黑煙

中央社／長島5日綜合外電報導
一架單發動機飛機在紐約長島郊區一座地區機場準備進場時墜毀，機上1人死亡，另有2名乘客重傷。(影片截圖)
一架單發動機飛機在紐約長島郊區一座地區機場準備進場時墜毀，機上1人死亡，另有2名乘客重傷。(影片截圖)

美國聯邦官員表示，一架單發動機飛機今天在紐約長島（Long Island）郊區一座地區機場準備進場時墜毀，機上1人死亡，另有2名乘客重傷。沒有地面傷亡消息傳出。

美聯社報導，美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration, FAA）表示，一架派珀（Piper）PA 28型飛機今天飛往紐約州法明德（Farmingdale）共和國機場（Republic Airport）時，於下午3時左右墜毀，共和國機場位於紐約市東邊約32公里處。

根據國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board, NTSB）提供的初步訊息，這起事件造成1人死亡，2人重傷，他們的身分並未立即對外公布。

巴比倫鎮（Babylon Town）鎮長夏福爾（Rich Schaffer）表示飛機墜毀在樹叢，地面無人受傷。他同時指出，飛機墜毀前以無線電發出「求救訊號」。

民眾阿提葉里（Tom Altieri）告訴「新聞日報」（Newsday）說，他約下午3時離開車子準備進屋時，發現一架單發動機飛機高度異常地低，速度也很慢，飛機從他頭頂飛過幾秒鐘後，他便聽到「有點大的爆炸聲響」，緊接著就是一股濃煙。

從民眾上傳社群媒體的照片中，可看到郊區一條街道的房屋冒出濃濃黑煙。

美國聯邦航空總署與國家運輸安全委員會將會調查這起事故。

機場 社群媒體 長島

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