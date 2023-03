紐約長島「小飛機墜毀」1死2重傷 郊區房屋冒出濃濃黑煙

美國聯邦官員表示,一架單發動機飛機今天在紐約長島 (Long Island)郊區一座地區機場 準備進場時墜毀,機上1人死亡,另有2名乘客重傷。沒有地面傷亡消息傳出。

美聯社報導,美國聯邦航空總署(Federal Aviation Administration, FAA)表示,一架派珀(Piper)PA 28型飛機今天飛往紐約州法明德(Farmingdale)共和國機場(Republic Airport)時,於下午3時左右墜毀,共和國機場位於紐約市東邊約32公里處。

根據國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board, NTSB)提供的初步訊息,這起事件造成1人死亡,2人重傷,他們的身分並未立即對外公布。

巴比倫鎮(Babylon Town)鎮長夏福爾(Rich Schaffer)表示飛機墜毀在樹叢,地面無人受傷。他同時指出,飛機墜毀前以無線電發出「求救訊號」。

民眾阿提葉里(Tom Altieri)告訴「新聞日報」(Newsday)說,他約下午3時離開車子準備進屋時,發現一架單發動機飛機高度異常地低,速度也很慢,飛機從他頭頂飛過幾秒鐘後,他便聽到「有點大的爆炸聲響」,緊接著就是一股濃煙。

從民眾上傳社群媒體 的照片中,可看到郊區一條街道的房屋冒出濃濃黑煙。

美國聯邦航空總署與國家運輸安全委員會將會調查這起事故。

Plane, likely a Cessna hit the trees and exploded missed house at end of block by maybe 200 ft. Headed to republic airport. Saw 2 people one all bloody out of the plane, fire EMS police all here.. choppers.. sure to be on news12. Thank god it missed the houses. pic.twitter.com/3Mp91JKQ3u