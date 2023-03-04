紐約華人遭詐損失慘重陷入抑鬱 社區領袖籲：要求助

布魯克林市警62分局分管B區的社區協調警員，4日在班森賀華人社區服務中心舉行警民會議。(記者顏潔恩/攝影)

紐約布魯克林市警62分局分管B區的社區協調警員(NCO)，4日在班森賀華人 社區服務中心舉行警民會議，向華人長者提醒近來頻發的犯罪活動；服務中心負責人羅添福在會議上指出，不少長者因被騙錢而陷入抑鬱，應努力走出來，向社區領袖、警方等人求助，以免再發生。

羅添福表示，自新冠疫情後，有些夫婦因另一半失去工作，家中經濟受影響而成日吵得不可開交，甚至已有人反映被家暴，可不敢向警方投報；但他認為，有時不單是成人遭另一半暴力對待，往往波及家中小孩，作為家長一定要謹慎處理、也必定要有所作為。

另一方面，他也知道很多長者淪為詐騙 案的受害者，事發後不敢告知家人，將情緒積在心裡，卻整日悶悶不樂；雖一再在社區宣傳不要輕信陌生人的話，還是很多耆老中招，但若事已至此，除努力接受以外也應找身邊的人傾訴，不要頻繁陷入抑鬱。

針對網路詐騙，當日不少華人長者分享，微信 上常出現陌生人突然發信息搭訕；社區協調華裔警員龔Kenneth表示，近來針對華人的網路詐騙常通過微信下手，警探一般調查手機號碼已有難度，面對微信這種他們不熟悉的社群媒體，調查起來更是麻煩。因此防範是最好的選擇，不要接受陌生人的好友請求、或將個人信息提供給對方。

該中心行政總裁伍燕珊也提醒，近來有長者說見到一群青少年在社區搗亂，且身上帶著刀子的武器；她表示已將此事告知62分局局長劉志強，將會多加注意，也呼籲民眾若再遇到這樣的情況，不要理他們，但一定要立即報警

最後，羅添福表示是紐約市警的社區聯絡人之一，民眾在社區中無論發生什麼事都可告訴他，他將代為通知警方，尋找解決問題的方法；對此龔Kenneth也同意華人生性怕事，應向外族裔學習，任何事情不管大小都會報案，就以家庭暴力為例，若事發後不報案，難保下次更嚴重的時候恐怕就太遲了。