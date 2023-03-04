我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅季國稅局提醒：這些收入別漏報

亞裔家庭擁房率史上新高 白人、非裔落差10年最大

紐約華人遭詐損失慘重陷入抑鬱 社區領袖籲：要求助

記者顏潔恩／紐約即時報導
布魯克林市警62分局分管B區的社區協調警員，4日在班森賀華人社區服務中心舉行警民會議。(記者顏潔恩/攝影)
布魯克林市警62分局分管B區的社區協調警員，4日在班森賀華人社區服務中心舉行警民會議。(記者顏潔恩/攝影)

紐約布魯克林市警62分局分管B區的社區協調警員(NCO)，4日在班森賀華人社區服務中心舉行警民會議，向華人長者提醒近來頻發的犯罪活動；服務中心負責人羅添福在會議上指出，不少長者因被騙錢而陷入抑鬱，應努力走出來，向社區領袖、警方等人求助，以免再發生。

羅添福表示，自新冠疫情後，有些夫婦因另一半失去工作，家中經濟受影響而成日吵得不可開交，甚至已有人反映被家暴，可不敢向警方投報；但他認為，有時不單是成人遭另一半暴力對待，往往波及家中小孩，作為家長一定要謹慎處理、也必定要有所作為。

另一方面，他也知道很多長者淪為詐騙案的受害者，事發後不敢告知家人，將情緒積在心裡，卻整日悶悶不樂；雖一再在社區宣傳不要輕信陌生人的話，還是很多耆老中招，但若事已至此，除努力接受以外也應找身邊的人傾訴，不要頻繁陷入抑鬱。

針對網路詐騙，當日不少華人長者分享，微信上常出現陌生人突然發信息搭訕；社區協調華裔警員龔Kenneth表示，近來針對華人的網路詐騙常通過微信下手，警探一般調查手機號碼已有難度，面對微信這種他們不熟悉的社群媒體，調查起來更是麻煩。因此防範是最好的選擇，不要接受陌生人的好友請求、或將個人信息提供給對方。

該中心行政總裁伍燕珊也提醒，近來有長者說見到一群青少年在社區搗亂，且身上帶著刀子的武器；她表示已將此事告知62分局局長劉志強，將會多加注意，也呼籲民眾若再遇到這樣的情況，不要理他們，但一定要立即報警

最後，羅添福表示是紐約市警的社區聯絡人之一，民眾在社區中無論發生什麼事都可告訴他，他將代為通知警方，尋找解決問題的方法；對此龔Kenneth也同意華人生性怕事，應向外族裔學習，任何事情不管大小都會報案，就以家庭暴力為例，若事發後不報案，難保下次更嚴重的時候恐怕就太遲了。

華人 微信 詐騙

上一則

市長亞當斯視察紐約法拉盛被劫珠寶店 與店主閉門交談

延伸閱讀

兇嫌穿防護服搶雜貨店 槍殺七旬員工 專找少數族裔社區

兇嫌穿防護服搶雜貨店 槍殺七旬員工 專找少數族裔社區
紐約130年義式乳酪店將停業 外州人趕來懷念

紐約130年義式乳酪店將停業 外州人趕來懷念
花旗球場蓋賭場 華人社區抗議

花旗球場蓋賭場 華人社區抗議
大都會台灣日逾千套票 2天售罄

大都會台灣日逾千套票 2天售罄
賀錦麗訪金山華埠參加AAPI圓桌會議 力挺小企業

賀錦麗訪金山華埠參加AAPI圓桌會議 力挺小企業

熱門新聞

圖為紐約哥倫比亞大學校園。美聯社

每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約

2023-02-27 07:46
紐約市將於3日傍晚下班時間出現降雪，恐對通勤造成影響。圖為紐約降雪資料照。(記者顏嘉瑩／攝影)

冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行

2023-03-03 07:47
案發的建築。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠居民樓抖動搖晃 整條街緊急封鎖疏散

2023-03-01 15:14
天氣預報顯示，紐約市27日晚間將遭遇大雪，預計將導致道路積雪，行車不便。（紐約市長辦公室提供）

紐約市將遇大雪 換邊停車暫停 MTA籲民眾搭乘公共交通

2023-02-27 16:45
洲明正在法拉盛的特搜商城選購護手霜。 (記者高雲兒／攝影)

華社吹哈日風 紐約法拉盛競爭激烈

2023-02-27 15:04
華埠東百老匯頻發持槍劫車，華人奧迪Q7車主遭暴力拖出車外。(記者張晨/攝影)

獨╱紐約華埠東百老匯 頻發持槍劫車 華人車主痛失奧迪Q7

2023-02-28 14:44

超人氣

更多 >
華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸

華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸
滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命

滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命
白宮醫師：拜登患基底細胞癌 切除胸口病灶

白宮醫師：拜登患基底細胞癌 切除胸口病灶
亞裔家庭擁房率史上新高 白人、非裔落差10年最大

亞裔家庭擁房率史上新高 白人、非裔落差10年最大
拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡

拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡