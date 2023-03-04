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兇嫌穿防護服搶雜貨店 槍殺七旬員工 專找少數族裔社區

記者張晨／紐約即時報導
一兇嫌在紐約連環搶劫多區雜貨店，少數族裔社區成目標。圖為熟食店Doana Gourmet Deli。(取自谷歌地圖)
一兇嫌在紐約連環搶劫多區雜貨店，少數族裔社區成目標。圖為熟食店Doana Gourmet Deli。(取自谷歌地圖)

一身穿防護服的嫌犯十天內在全市接連持槍搶劫，並在3日晚在曼哈頓上東城的一間熟食店內開槍爆頭七旬員工，受害者當場死亡，殺人同晚又北上進入布朗士區作案；警方表示，該人已經在上月底於布魯克林下手，少數族裔社區成作案目標，目前嫌犯尚未被捕。

警方表示，3日晚11時30分左右，嫌犯走進了位於東81街和第三大道交匯處熟食店Doana Gourmet Deli，用槍指著一名顧客的頭，命令他趴在地上，把隨身物品都掏出來。

但後來，嫌犯將注意力轉向了櫃台後一67歲的收銀員，先用槍托朝他頭部猛擊，然後朝商店後面走去，給了最初趴在地上的顧客逃跑的機會。

警方稱， 嫌犯是在離開現場前開槍打死了這名收銀員，一槍爆頭斃命；隨後走出商店，騎車逃逸；隨後進店的一名顧客發現了倒在血泊中的屍體，方才報案。

而就在此案發生約30分鐘後，同一名嫌疑人用槍指著布朗士一雜貨店店員，並搶走了價值1000元的現金和商品；30歲店主卡西姆(Muaeen Qasem)表示，嫌犯一直說，「給我錢，給我一切。」他拿走了「收銀機裡所有的錢」和「值錢的東西」，包括Advil和NyQuill等止疼類藥物。

據卡西姆說，槍手走前曾警告他說，「不要報警……你報警，我會來殺了你。」

警方目前正在對這幾起案件進行調查，并懷疑兇嫌已連續作案多起，最早可追溯到2月25日發生在布魯克林的一案，本月1日也有同一受害者描述了被身穿防護服的嫌犯搶劫的經歷，案件發生在少數族裔社區居多。

警方呼籲民眾，若知曉此案相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

布朗士 手機 布魯克林

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