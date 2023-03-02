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紐約市擬增安全吸毒所 盼降吸毒過量致死人數

記者和釗宇／紐約即時報導
市府2日公布「關懷社區行動：紐約市心理健康計畫」，擬增加兒童和家庭心理健康資源，並增加為嚴重精神疾病患者提供的心理健康「會所」數量。（記者和釗宇 / 攝影）
市府2日公布「關懷社區行動：紐約市心理健康計畫」，擬增加兒童和家庭心理健康資源，並增加為嚴重精神疾病患者提供的心理健康「會所」數量。（記者和釗宇 / 攝影）

紐約市亞當斯(Eric Adams)和市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)2日公布「關懷社區行動：紐約市心理健康計畫」(Care, Community, Action: A Mental Health Plan for New York City)，擬增加兒童和家庭心理健康資源，並增加為嚴重精神疾病患者提供的心理健康「會所」(clubhouse)數量；亞當斯還表示希望增加安全吸毒所，目標是到2025年將吸毒過量致死人數降低15%。

亞當斯表示，紐約市的心理健康危機疫情前就有，而疫情導致危機進一步惡化；他在今年的市情咨文中就已發表了該計畫的部分內容，包括將投資1200萬元設立高中生心理健康遠程診療服務，在公立醫院系統和社區設立青少年預防自殺試點項目；此外，市府還將與社區一起評估評估社交媒體對青少年心理健康的影響，並指定相應對策。

同時，2021年是紐約市吸毒致死人數史上最多的一年，市府在心理健康計畫中納入了預防吸毒過量的內容，希望到2025年將吸毒過量致死人數減少15%；亞當斯表示，市府將擴大非致命吸毒過量響應服務，並將14個注射服務提供商整合進入減輕吸毒傷害中心(Harm Reduction Hub)網絡，為吸毒者提供休息、戒毒、醫療和心理健康服務。

此外，市府還將新增四個公共衛生自動販售機，在吸毒過量致死率較高的社區分銷毒品解藥納洛酮(Naloxone)，並且增加公共吸毒所(overdose prevention center)數量，同時推動已有的兩個公共吸毒所24小時營業。

對於患有嚴重精神疾病的患者，市府計畫未來四年內將相關資源數量翻倍，包括明年新增可服務800人以上的移動診療資源，並未嚴重精神病患增加8000套支持性住房；此外，市府投資700萬元將為嚴重精神疾病患者提供的心理健康「會所」數量增加三倍，幫助這些病人聯繫就業和教育機會。

亞當斯還表示希望增加安全吸毒所數量，目標是到2025年將吸毒過量致死人數降低15...
亞當斯還表示希望增加安全吸毒所數量，目標是到2025年將吸毒過量致死人數降低15%。（記者和釗宇 / 攝影）

心理健康 亞當斯 紐約市

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