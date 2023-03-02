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查獲400磅大麻…涉開車運毒 紐約法拉盛2華男被捕

記者鄭怡嫣／紐約即時報導
(美聯社檔案照)
(美聯社檔案照)

報住在皇后區法拉盛的兩名華人男子，近日因涉嫌開車運毒，被警方在新州遭攔截被捕，被控意圖運輸大麻罪。不久前，同樣有來自皇后區的華人團伙，在當地因運輸大麻被捕。

根據新州檢方，本月1日，在一起毒品調查案期間，新州博根郡(Bergen County)檢察官辦公室毒品特別工作組的成員，攔下一輛行經該縣的車輛並進行調查，經調查，車內的兩名男子沈文崚(SHEN WENLENG，音譯，下同)以及金無松(JIN WUSONG)，正在當時運送四百磅的大麻。

據悉，沈文崚及金無松為無業人員，分別在1994年以及1992年出生，二人均報住在皇后區法拉盛的159街，他們當場被捕，被控一級意圖運輸大麻罪(possession with intent to distribute marijuana)。目前，他們被關押在博根郡看守所等待在法院過堂。

上個月，同樣是來自皇后區的五名華人男子，因在新州博根郡的四輛汽車及一儲物單元內，涉嫌藏有1100多磅大麻以及50多磅四氫大麻酚(THC)產品，而被新州警方緝毒組逮捕，被控一級意圖運輸大麻罪。該郡的檢察官穆瑟拉(Mark Musella)表示，這些華人涉嫌在新州李堡市(Fort Lee)及其周邊地區，參與大量非法運輸大麻的活動。

大麻 新州 皇后區

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