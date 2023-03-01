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紐約市議會公聽 擬廢「暴警」戰略反應小組

記者張晨／紐約即時報導
市議會公聽擬廢「暴警」戰略反應小組，集體訴訟達和解，遭警毆人均賠償2萬成史上最高。(記者張晨/攝影)
市議會公聽擬廢「暴警」戰略反應小組，集體訴訟達和解，遭警毆人均賠償2萬成史上最高。(記者張晨/攝影)

紐約市議會公共安全委員會(Committee on Public Safety)3月1日舉行公聽會，就市警備受執法爭議的戰略反應小組(Strategic Response Group)存廢問題聽證；該部門被指控使用過激手段對付公眾示威和抗議者，在布碌崙(布魯克林)、皇后區的有色人種社區，以及曼哈頓的中心區域均有進駐。

這項原定於12月舉行的聽證會已兩次推遲，而當天市警代表以「訴訟正在進行」為由，無一出席公聽；監督機構及警改倡導者稱，SRG成員缺乏應對示威的適當培訓，反而使衝突升級，平民投訴審查委員會(Civilian Complaint Review Board, CCRB)也接到數百起投訴，其中不少都和SRG有關。

自2011年「占領華爾街運動」(Occupy Wall Street)發生以來，市警先後成立戰略響應小組和緊急命令相應小組(Critical Response Command)，來應對大型社會安全事件。

聽證會上多名公共、民事訴訟律師表示，SRG的任務從起初就將抗議與恐怖主義混為一談——七年後，SRG幾乎完全充當了暴力抗議警察部門，不但有了更多的資金、更多的裝備，而且職責和資金去向「幾乎沒有透明度可言」；受到檢舉的警員也「以某種形式調離，但其實只是平移或者擔任更高職位」，SRG已成為市警最危險的部門，應該被立即解散。

據該市獨立預算辦公室稱，SRG於2015年作為反恐小組的調性成立，原本應該有350名成員；截至去年秋天，已有501名警員被分配到這個有6830萬元預算的團隊。

聽證會證詞多為強調該小組「遊走在灰色地帶，職責經常變化」，包括應對抗議、遊行和其他重大社會事件；還會因一些槍擊、銀行搶劫、失蹤人員案件和「其他重大事件」這一籠統類別而被召集。

市警發言人則堅稱，SRG對於「應對混亂、壓制暴力犯罪和控制人群聚集」等方面「訓練有素」；去年11月，市警宣布增派SRG進入全市「問題社區」打擊暴力犯罪，其中布朗士增援最多，皇后區法拉盛109分局及毗鄰曼哈頓華埠的西村六分局也列其中。

而就在同一日，紐約市與市警達成了一項擬議的和解協議，同意向2020年布朗士莫特黑文一場「黑人的命也是命」抗議活動中，被警察圍困並遭警棍和胡椒噴霧襲擊的數百人，每人支付2萬多元賠償。

提起集體訴訟的原告律師弗里克(Alison Frick)表示，這是一項仍需得到法官批准的和解協議，據信是美國有史以來對警察暴力受害者的最大一筆人均賠償。

警察 暴力犯罪 布朗士

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