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紐約市將遇大雪 換邊停車暫停 官方籲民眾搭公共交通

紐約市將遇大雪 換邊停車暫停 MTA籲民眾搭乘公共交通

記者和釗宇╱紐約即時報導
天氣預報顯示，紐約市27日晚間將遭遇大雪，預計將導致道路積雪，行車不便。（紐約市長辦公室提供）
天氣預報顯示，紐約市27日晚間將遭遇大雪，預計將導致道路積雪，行車不便。（紐約市長辦公室提供）

天氣預報顯示，紐約市27日晚間將遭遇大雪，預計將導致道路積雪，行車不便，市府表示28日全市將暫停換邊停車；大都會運輸署(MTA)則表示，大雪預計將影響七條在地上運營的地鐵線路，鼓勵民眾儘量乘坐公共交通出行。

市府表示，紐約市區的降雪預計將從27日晚6時開始，降雪量可達5吋，最多可能達到6吋，晚8時至午夜的每小時降雪量將達到1吋，隨後將轉為雨夾雪，預計將影響從27日晚高峰和28日早高峰；市府宣布28日暫停換邊停車，因清潔局需要鏟雪作業，市府呼籲民眾儘量不要開車出行。

市應急管理局27日也發布出行通知，局長伊斯柯爾(Zach Iscol)表示，「雖然降雪時間主要是夜間，但28日早間的道路情況仍然較為危險；我們呼籲所有市民使用公共交通，預留更多的出行時間，通勤時小心在意。」

MTA還說，地下地鐵線路不會受到降雪影響，但全市有大約220哩地鐵線路位於地上，包括皇后區洛克威的A線、S線、布碌崙See Beach的N線、皇后區部分的7號線、布碌崙布萊頓的B、Q線以及Dyre Avenue的5號線，預計將受到降雪影響而延誤，MTA已經做好除雪準備。

同時，所有公車在28日的高峰時段將安裝防滑鏈，電召殘障專車(Access-A-Ride)將繼續運行，但MTA表示可能出現延誤，等車時間也將增加，呼籲民眾重新考慮和調整出行計畫。

降雪 MTA 地鐵

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