眾院對中委員會主席訪紐約華埠 斥中共「長臂管理」

蓋拉格在福建長樂工會門前舉行新聞發布會。(記者顏嘉瑩／攝影)

聯邦眾院「美國與中國共產黨 戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格(Mike Gallagher)25日訪問紐約市華埠 ，選址在被關閉的中共 海外代辦警察局原址——福建長樂公會門前，抗議中國共產黨對在美華僑進行「長臂管理」，並透露已要求聯邦調查局(FBI)介入應對。

作為上月23日新成立的特別委員會主要負責人，39歲的蓋拉格被稱為「川普的接班人」、共和黨明日之星。自上周密訪台灣並與總統蔡英文會面，蓋拉格將返美後的首站公開行程定為紐約市華埠，並參與由民運人士舉辦的抗議中共活動。

蓋拉格表示，中國共產黨在全球範圍內進行「黑手黨」一般的恐嚇戰略，使用強權迫使不同政見者屈服，「但同黑手黨不同的是，中國共產黨擁有更強的武力庫來支持其強硬的恐嚇策略，比如先進的技術、武力裝備和人工智能。」

「國會需要確保聯邦調查局有足夠的培訓和資源來應對這種威脅。」蓋拉格透露，他已建議不僅僅是華府的聯邦調查局，全美各地每一個地方都要有辦事處來應對管理，「我要求他們向中國特別委員會匯報，接下來打算怎麼處理中共威脅。」

眾議院中國特別委員會將於28日舉行第一次聽證會，主題是「中國共產黨對美國的威脅」(The Chinese Communist Party’s Threat to America)。