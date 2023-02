非裔男譏亞裔女「猴子」 紐約市警無視挨批

紐約市警數據顯示,轄管範圍包括曼哈頓中城的市警曼哈頓南區警署(Midtown South),轄區內仇恨犯罪 數據居全市之首;近日在社群媒體上有一則影片,一名非洲裔男子在曼哈頓中城步行,疑似與另一名亞裔 女起口角,譏她是「猴子」,還讓她滾出美國,影片中女子身旁站著另一名著制服的警察 ,對該事件卻無動於衷,引發網友批評。

