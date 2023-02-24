趙小蘭偕父親拜訪世界日報 讚許為華人社區貢獻

趙小蘭部長與父親趙錫成博士參觀世界書局。

白宮前運輸部長趙小蘭 與96歲高齡的父親趙錫成博士今天(24日)專程至世界日報 紐約總社拜訪，趙小蘭表示，父親至今每天早上起床，一定先看世界日報；她轉述父親的話說，「你可以看世界日報，完全都知道世界有甚麼事」。高齡96歲的趙博士，拄著拐杖不斷地對編輯部同仁致謝，表示因為有世界日報編採同仁的努力，身為忠實讀者的他才能「Enjoy our life (開心地過日子)」。趙小蘭部長在離去前也再三感謝世界日報對華人 社區的貢獻，翔實報導世界各地的新聞，她深以世界日報為榮。

趙小蘭部長與父親趙錫成博士在世界日報紐約社社長張宗智、總編輯何振忠、世界書局總經理周才博的陪同下，先到一樓的世界書局參觀，趙小蘭部長表示，父親此行採購了大批的書。身為世界日報忠實讀者的趙博士，在參觀了印刷設備後，特地轉往三樓編輯部，向所有編採同仁致謝，並與大家合影留念。

趙小蘭部長(前排中)與父親趙錫成博士(前排右)與世界日報紐約社編輯部同仁合影。

趙小蘭是出生於臺灣的華裔美國人，夫婿是參議院少數黨領袖麥康諾，夫妻倆均是政壇重量級人物。趙錫成博士是位慈善家，早年從上海來美成功創立航運事業，他注重教育，六位女兒個個卓越出色。他捐出逾數千萬美元，設立專助華裔學生的「趙朱木蘭獎學基金」，並在哈佛商學院興建「趙朱木蘭中心」，每年超過一萬名國際高階管理人才在此交流。趙博士於2019年出版自傳「逆風無畏：旅美華人船王趙錫成白手起家的傳奇人生與智慧 」，紀錄了大時代的故事及跌宕起伏的一生。

影片製作：記者何卓賢