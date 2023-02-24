曼哈頓珠寶店30萬元鑽石名錶 非裔男戴上就走

(市警局提供)

曼哈頓 中城鑽石區近日發生一起竊案，一名男子進店盜走價值近40萬的鑽石名錶；警方公布現場監控，徵詢線索以破案。

影音來源：市警提供

警方表示，案件發生在20日下午4時15分，一身分不明的非裔男子進入位於西47街69號的帝國珠寶貿易公司(Imperial Jewelry and Trading)；進屋後，此人試戴了一款理查德米勒(Richard Mill)手錶和一條鑽石項鍊。

隨後趁店員不注意時，帶走兩件價值35萬5000元的珠寶跑出店外，駕駛一輛新澤西州 車牌號碼為Y18LEN的灰色奔馳逃逸，所幸該案並未造成人員受傷。

根據警方公布的監控視頻顯示，該男子年約25至35歲，中等身材，最後一次露面時身穿黑色Champion外套，內搭黑色長袖襯衫，黑色褲子，黑色運動鞋。