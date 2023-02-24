曼哈頓珠寶店30萬元鑽石名錶 非裔男戴上就走
曼哈頓中城鑽石區近日發生一起竊案，一名男子進店盜走價值近40萬的鑽石名錶；警方公布現場監控，徵詢線索以破案。
影音來源：市警提供
警方表示，案件發生在20日下午4時15分，一身分不明的非裔男子進入位於西47街69號的帝國珠寶貿易公司(Imperial Jewelry and Trading)；進屋後，此人試戴了一款理查德米勒(Richard Mill)手錶和一條鑽石項鍊。
隨後趁店員不注意時，帶走兩件價值35萬5000元的珠寶跑出店外，駕駛一輛新澤西州車牌號碼為Y18LEN的灰色奔馳逃逸，所幸該案並未造成人員受傷。
根據警方公布的監控視頻顯示，該男子年約25至35歲，中等身材，最後一次露面時身穿黑色Champion外套，內搭黑色長袖襯衫，黑色褲子，黑色運動鞋。
警方呼籲民眾，若看到圖或視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。
上一則
亞裔組織提告市選區委員會 恐致今年紐約市普選延後
下一則
FB留言