我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／嚮往無限帶薪假？警惕這些負面影響

世說新聞╱明星住過的華人區網紅商圈 店鋪關近半

曼哈頓珠寶店30萬元鑽石名錶 非裔男戴上就走

記者張晨／紐約即時報導
(市警局提供)
(市警局提供)

曼哈頓中城鑽石區近日發生一起竊案，一名男子進店盜走價值近40萬的鑽石名錶；警方公布現場監控，徵詢線索以破案。

影音來源：市警提供

警方表示，案件發生在20日下午4時15分，一身分不明的非裔男子進入位於西47街69號的帝國珠寶貿易公司(Imperial Jewelry and Trading)；進屋後，此人試戴了一款理查德米勒(Richard Mill)手錶和一條鑽石項鍊。

隨後趁店員不注意時，帶走兩件價值35萬5000元的珠寶跑出店外，駕駛一輛新澤西州車牌號碼為Y18LEN的灰色奔馳逃逸，所幸該案並未造成人員受傷。

根據警方公布的監控視頻顯示，該男子年約25至35歲，中等身材，最後一次露面時身穿黑色Champion外套，內搭黑色長袖襯衫，黑色褲子，黑色運動鞋。

警方呼籲民眾，若看到圖或視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

曼哈頓珠寶店被盜30萬鑽石名錶，非裔男戴上就走 。(市警提供)
曼哈頓珠寶店被盜30萬鑽石名錶，非裔男戴上就走 。(市警提供)

手機 新澤西州 曼哈頓

上一則

亞裔組織提告市選區委員會 恐致今年紐約市普選延後

下一則

電單車頻釀致死火災 華埠電車公司遭突擊檢查

延伸閱讀

78歲億萬富翁陳屍曼哈頓公司總部 傳舉槍自戕

78歲億萬富翁陳屍曼哈頓公司總部 傳舉槍自戕
紐約法拉盛珠寶店遭搶百萬 業者：完美預謀

紐約法拉盛珠寶店遭搶百萬 業者：完美預謀
非裔盜賊團夥砸搶蘇活區精品店 行李袋拎走5萬元商品

非裔盜賊團夥砸搶蘇活區精品店 行李袋拎走5萬元商品
周末好去處／「小即是美」微型世界展 探索無限創意

周末好去處／「小即是美」微型世界展 探索無限創意
法拉盛華人珠寶店被搶50萬 租戶組自救會提告大樓

法拉盛華人珠寶店被搶50萬 租戶組自救會提告大樓

熱門新聞

(市警局提供)

紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒

2023-02-23 13:00
蛋價近期波動，華人見特價立刻下手。(記者高雲兒／攝影)

雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴

2023-02-20 12:27
管理員代收的美金、人民幣明細。(本報檔案照)

刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇

2023-02-19 07:55
大批亞裔被困甘迺迪機場一號航廈。(記者高雲兒／攝影)

甘迺迪機場停電2天大批民眾滯留 華人耆老「累到差點暈倒」

2023-02-18 13:33
15歲少年下東城乘地鐵過橋，爬車頂撞橫樑跌落，遭車輾壓當場亡。(本報檔案照)

紐約15歲少年乘地鐵 爬車頂撞到橋橫梁跌落 遭列車輾壓亡

2023-02-21 13:40
一群少年在J線列車上奔跑，而此時的列車正駛於高架橋之上。(視頻截圖)

又1死… 紐約地鐵衝浪暴增3倍 擬管制視頻阻歪風

2023-02-23 07:31

超人氣

更多 >
香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面
IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔

IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔
港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃

港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃
19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解

19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解
上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光