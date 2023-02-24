華女好市多遭白人夫妻攻擊送醫 警察反稱受害者挑事

攻擊李潔的白人夫妻。(李潔提供)

家住皇后區的華女李潔日前在阿斯托利亞(Astoria)的好市多 (Costco)購物時遭一對白人夫妻用購物車攻擊，在對方正準備快步開車離開現場時阻止並報警；但警察 趕到現場後，以「為何無介入糾紛、故意將事情鬧大、浪費所有人時間」之口吻質問受害人；受害者送醫後診斷輕傷，並向當地民選官員辦公室上報，要求平民投訴審查委員會(Civilian Complaint Review Board, CCRB)介入。

家住長島市的李潔表示，自己在20日上午11時獨自一人到好市多採買，排隊結帳時購物車無意碰到了前面一對白人夫妻，但不料對方轉過身後怒目圓睜，並大聲呵斥自己；因為是自己不小心在先，其見狀連聲道歉，引得周圍顧客和店員也好言上前勸導，方才作罷。

本以為事情就這樣結束，但當自己推車出門時卻被從後而來的兩記狠力集中，一個踉蹌；李潔說，自己慌忙中才看清是剛才那對白人夫妻，他們嘴裡還高聲叫罵道，「我也先撞你，再和你道歉如何？」隨後準備快步離開。

李潔表示，自己在紐約度過了疫情三年，也聽到、看到了不少亞裔 受害者忍氣吞聲的故事，自己即使孤身一人也並不認為就應該這樣被白白攻擊，故快步上前攔住了二人並報了警。

市警114分局的兩名警察趕到現場後，其中一白人警察態度十分惡劣，李潔回憶，上來就對涉案雙方抱怨「這裡(好市多)像極了動物園，什麼人都有。」隨後便開始指責報案人「浪費警務資源，此等糾紛不值得報案」；並稱這是李潔「自己挑撥的打鬥，不屬於騷擾或攻擊。」暗示其自行選擇離開，「不要浪費大家時間」。

「執法者這樣的態度更使我堅定了決心，我明言告知他要報案，且需要救護車。」李潔說，但該白人警察則開始威脅她要以「和人打鬥」的名義逮捕自己；「我也告訴他，你若有憑有據可以逮捕我，且之中好市多方也介入，大門外的攝像頭正對案發現場、目擊者眾多，所有事情都能看的一清二楚。」

白人警察的搭檔態度友好，按照市警規定遞上了寫有警號的名片，並多次詢問李潔需不需要幫助，且協助叫來了救護車；李潔表示，和許多華人一樣，自己對警察敬意有加，但未想到卻遭如此對待——「我從始至終也沒有將這件事歸咎於族裔，也未給它冠上什麼亞裔仇恨犯罪的標籤，但就是這樣一起因明白的攻擊，都不足以讓執法者耐心處理。」