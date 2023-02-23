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紐約市入店盜竊猖獗 緝毒犬入駐曼哈頓韓國城執法

記者張晨／紐約即時報導
34街共同發展機構派緝毒犬執法，入駐曼哈頓韓國城防入店行竊。(取自斯台普頓安保公司)
34街共同發展機構派緝毒犬執法，入駐曼哈頓韓國城防入店行竊。(取自斯台普頓安保公司)

由於紐約市入店盜竊、搶劫猖獗，致使許多店主鎖住商品仍不能阻擋犯罪者的腳步，曼哈頓34街共同發展機構(The 34th Street Partnership)日前與由前市警成員組成的安保公司合作，增派緝毒犬入駐該區執法；該商圈因地標眾多，聚集著各類主要犯罪活動，而曼哈頓南區警署(Midtown South Precinct)因罪案密集、人手短缺，也成為了全市犯罪率漲幅最大的轄區之一。

34街共同發展機構涵蓋了包括韓國城先驅廣場(Herald Square)、賓州車站(Penn Station)和麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)等人流密集場所，其負責安保的副總主席沃德(Kevin Ward)是前市警總局局長布拉頓(Bill Bratton)的參謀長，他正始於簽約一家緝毒犬公司來打擊區域內猖獗的入店行竊。

沃德說，該項目的成本「每月低至五位數，是一項必要的投資」，因為司法系統對嫌犯如此「仁慈」導致了大量入店行竊的投訴和執法不力。

作為與斯台普頓安保公司(Stapleton Security Services)合作的一部分，三隻緝毒犬在訓練員的陪同下被安排在商店的前廳和外面，輪班工作，該公司由市警緊急救援部門的退休警員組成；當涉及到執法時，緝毒犬更多的是吠而不是撕咬攻擊，牠們不會參與追捕。

沃德指出，在入駐五天的時間內已經阻止了25起行竊案，其中許多為慣犯，這些人看到緝毒犬的存在而空手離開，起到了震懾作用。

根據市警最新數據，曼哈頓南區警署轄區入店行竊案激增了近60%，比2021年增加了1000起；統計顯示，這一激增主要是由價值1000元以下的輕竊案造成的，數量從2021年的1572起增加到去年的2503起。

另有數據指出，演變為暴力的商店盜竊案也增加了一倍多——警方紀錄2022年有219起搶劫案始於入店行竊，而前一年只有95起。

華埠而言，入店盜竊也非常頻繁，但由於案發商鋪較為分散商家報警也束手無策；華埠商改區表示，目前華埠暫且沒有上述計畫。

華埠 曼哈頓 紐約市

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