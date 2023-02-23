紐約17歲少年因「地鐵衝浪」被捕 所幸未受傷

近期紐約市「地鐵衝浪」事件頻發，22日晚間一名攀爬7號線的17歲少年被逮捕，並無受傷。(市警提供)

近期紐約市 「地鐵衝浪」事件頻發，造成不少悲劇。就在22日晚間，紐約市警方逮捕了一名攀爬7號線的17歲少年，所幸並無受傷。而就在不到兩天前，一名攀爬地鐵的少年當場身亡，與上一起悲劇僅僅相隔兩個月。大都會 運輸署(MTA)警戒人們此危險趨勢，悲劇本可避免。

據悉，警方於22日晚10時15分左右，在皇后廣場地鐵站 (Queensboro Plaza)，發現一名17歲少年坐在7號線最後一節車廂的外側。而後警方逮捕了他，並指控他犯有魯莽危害罪。少年並無受傷。

20日晚，一名乘坐J線的15歲少年在穿越威廉斯堡大橋(Williamsburg Bridge)時爬上車頂，而後被撞擊跌落車底，後又被列車輾壓，當場死亡。他的母親納紮裏奧(Norma Nazario)說，她從來沒有和兒子說過爬地鐵的危險，因為她不知道這是青少年一直在做的事情，因此她認為罪魁禍首是社交媒體。她也沒想到兒子在布魯克林和女友待了一天，在回家的路上就去世了，她兒子的夢想是有一天能加入海軍陸戰隊。

就在大約兩個月前，布魯克林發生了一類似事件，導致另一名男孩死亡。去年12月，同是15歲的男孩沃德(Ka 'Von Wooden)也在該大橋上以相同方式跌落車底，觸電身亡；死者的母親說，孩子患有自閉症，如果不是別人挑釁他，他不會做出如此危險的事情。

去年8月，15歲的穆罕默德(Hamza Mohamed)在皇后區傑克森高地/羅斯福大道(Jackson Heights/ Roosevelt Ave.)站的R車車頂尋求刺激時摔倒，失去了一隻手臂。

早在去年，大都會運輸署(MTA)就因社媒上瘋狂傳播的攀爬地鐵視頻，警告人們這是一個令人擔憂的、不斷升級的危險趨勢。據統計，2022年有928起此類事件發生，比2021年的206起和2020年的199起加起來還多。相比疫情前的2019年，此類事件也激增了160%。

市警交通局長肯珀(Michael Kemper)本周發言，「地鐵衝浪不僅違法，而且魯莽，像這樣的悲劇是可以避免的。」亞當斯說，市府也在計畫發起一場關於預防地鐵衝浪行為的宣導活動。