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紐約救護車擬飆漲54% 單次1385元…每哩收費也漲

記者張晨／紐約即時報導
紐約市擬提救護車費用上漲50%，乘一次1385元。(記者張晨/攝影)
紐約市擬提救護車費用上漲50%，乘一次1385元。(記者張晨/攝影)

紐約市消防局(FDNY)本周提案稱希望將救護車的價格提高54%以上，該部門表示，由於通貨膨脹和緊急救援小組(EMS)人員的工資上漲，這項漲幅已成「必要」；而這意味著過911報警系統要求救護車的費用將從目前的900元飆升至1385元。

此外，該提案還稱，到醫院的每哩收費也將從15元上調至20元，市消防局稱，擬議的費率部分反映了個人服務成本和提供緊急救護車服務所需的其他個人服務成本的增加，包括最近EMS集體談判的工資上漲和通貨膨脹。

市消防局稱，新收費政策預計將在本財年創造超過400萬元的額外收入，更將在整個2024財年創造超過1600萬元的額外收入。

急救服務最近一次漲價是在2021年，乘坐一次救護車的價格從775元上漲到900元，同比上升16%；消防局表示，其部門下的救護車服務每年花費約6億元，負責全市70%的醫院運輸。

EMS工會Local 2507主席巴茲萊(Oren Barzilay)表示，紐約市將提高急救人員的工資作為擬議增加救護車成本的一個因素，這有失妥當；因為與其他急救人員相比，EMS的加薪微不足道。

消防局的急救服務主要服務於有色人種和移民社區，他指出，「我們現在把這一增長轉嫁給公眾，尤其是在通貨膨脹如此之高、一切都如此昂貴的時候，表明我們不考慮普通人的處境。」

目前的政策時，對於沒有保險的人，由市救護車運送到醫院，會有一些折扣，而這也基於其個人的收入水準；而普通民眾則認為，華人本就在緊急事件發生時避免報警，更害怕這類高昂開銷諱疾忌醫，忍痛自行前往醫院，提高費用只會加劇該現象。

該項新提案將於3月24日舉行公聽會，如果獲得批准，將於春季生效。

通貨膨脹 紐約市 保險

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